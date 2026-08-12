منشور غاضب لرئيس مجلس السلام: "الادعاءات بشأن اتفاق مالي مع حماس كاذبة"

نشر رئيس مجلس السلام لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم (الأربعاء) لأول مرة منشورًا باللغة العبرية على شبكة X، رد فيه على الادعاءات التي أثيرت ضد المجلس ومستند خارطة الطريق. ملادينوف نفى الادعاءات التي تقول إنه يجري التوصل إلى اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس، وأكد أنها كاذبة: "لم يُطرح مثل هذا الاقتراح، ولم تُجرَ بشأنه مفاوضات، ولم يُؤخذ بعين الاعتبار، ولن يكون مطروحًا أيضًا في المستقبل."

أكد ملادينوف أيضًا في منشور أن آلية لمراقبة الانتهاكات في قطاع غزة بدأت تعمل في الأيام الأخيرة: "كل انتهاك سيتم التعامل معه". أوضح المدير العام لمجلس السلام أن حماس لن يكون لها أي دور في إدارة غزة ولن يكون لها أي وصول إلى الأموال.

https://x.com/i/web/status/2087519030550598001 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كتب ملادينوف: "أموال مجلس السلام لا تمر عبر حماس. كل عقد يخضع للفحوصات والموافقات، كل عمل يُتحقق منه قبل الدفع، وجميع الحسابات مفتوحة للفحص الكامل من قبل الحكومات المانحة."

يأتي منشور المدير العام لمجلس السلام في ظل تقارير متكررة من الجيش الإسرائيلي حول انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس. وتطرق ملادينوف في تصريحاته أيضاً إلى الخطوات المطلوبة من إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية: "إسرائيل ليست مضطرة للاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل تنفيذ خطوات موثوقة ميدانيًا. الهدف لا يزال هو نزع السلاح الكامل وضمان ألا تعود غزة أبداً لتمثل تهديدًا من النوع الذي شهدته إسرائيل في 7 أكتوبر".

البدائل هي أن تبقى حماس في الحكم وتعيد بناء قدراتها العسكرية، أو أن تعود إسرائيل لتسيطر على كامل سكان غزة بثمن إنساني وعسكري واقتصادي باهظ جدًا. مجلس السلام يقترح خيارًا ثالثًا: نزع السلاح بالكامل، إدارة مدنية، وجود أمني دولي تحت قيادة أمريكية وآليات رقابة وتحقق. هناك ما يكفي من التحديات الحقيقية في هذا الجهد، ولا حاجة لاختراع المزيد.