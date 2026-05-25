مقتل جندي إسرائيلي بهجوم طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي نهوراي ليزر، البالغ من العمر 19 عاماً، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، ما أدى أيضاً إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

وبحسب بيان الجيش، وقع الهجوم قرب بلدة دبل في منطقة بنت جبيل، حيث انفجرت المسيّرة في الجزء العلوي من ناقلة جند مدرعة كانت تستخدم لإخلاء المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال اختراق الطائرة المسيّرة للمركبة قبل انفجارها.

وأوضح الجيش أن الجندي القتيل كان يقود المدرعة لحظة الاستهداف، بينما تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.

ويأتي الهجوم في ظل تصعيد ملحوظ في استخدام الطائرات المسيّرة على الجبهة الشمالية، حيث أفادت التقارير بأن حزب الله أطلق أكثر من 30 طائرة مسيّرة باتجاه مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية خلال الساعات الماضية، إضافة إلى استهداف قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

ووفق المعطيات الإسرائيلية، يُعد ليزر الجندي الحادي عشر الذي يُقتل منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما ارتفع عدد القتلى نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة إلى سبعة بين جنود ومدنيين.