أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود مع العراق، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن وجهة الشحنة كانت حزب الله في لبنان.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن أوقفت شاحنة قرب المعبر الحدودي مع العراق بعد الاشتباه بها، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، شملت 150 طائرة مسيّرة هجومية، وصواريخ بعيدة المدى، وصواريخ مضادة للدروع.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد هوية جميع المتورطين في عملية التهريب، وملاحقة الشبكة التي تقف وراءها.

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن الشاحنة كانت مخصصة لنقل النفط، وكانت متجهة إلى مدينة بانياس الساحلية، إلا أن سلوكها أثار شكوك عناصر الجمارك، ما دفعهم إلى تفتيشها واكتشاف الأسلحة المخبأة داخلها.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، وسط تقارير عن تشديد السلطات السورية إجراءاتها ضد شبكات تهريب السلاح، بالتزامن مع مساعٍ لإعادة ضبط الحدود ومنع انتقال الأسلحة إلى جهات مسلحة خارج البلاد.

كما تتزامن العملية مع تقارير إعلامية تحدثت عن تعقيدات تحيط بعلاقة دمشق مع حزب الله، في ظل حسابات سياسية وأمنية مرتبطة بالتطورات في جنوب سوريا ولبنان.