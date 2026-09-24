غموض يحيط باختفاء الطفلة غزل حمامي.. رسائل مجهولة ووالدتها تناشد: "أين ابنتي؟"

تسود حالة من القلق والغموض عقب اختفاء الفتاة غزل حمامي (14 عامًا) من مدينة الناصرة منذ أربعة أيام، وسط تكثيف عمليات البحث عنها في مناطق نوف هجليل وعين ماهل ومحيطها، مع الإشارة إلى أنها تعاني من حالة صحية وظروف خاصة، وكان آخر ظهور لها وهي ترتدي قميصًا أسود.

وفي مقابلة على شاشة i24NEWS مع فرات نصار، وجهت والدة الفتاة، هيا حمامي، مناشدة عاجلة للجمهور وللجهات المختصة للوقوف معها والمساعدة في البحث عن ابنتها المفقودة. وأوضحت الأم أنها تعيش حالة من التوتر الشديد ولم تذق طعم النوم منذ اختفاء ابنتها، مشيرة إلى تلقيها رسائل تهديد ومعلومات كاذبة من حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من معاناة العائلة وأربك جهود الوصول للحقائق.

وأشارت الأم إلى أن كاميرات المراقبة لم ترصد مسار اختفاء غزل بدقة؛ حيث اختفت آثارها بشكل غامض في المسافة الفاصلة بين الكاميرات. كما وجهت انتقادات لبطء إجراءات التحقيق والبحث الميداني مقارنة بالحالات المشابهة، مطالبة بتكثيف الاستعانة بالكلاب البوليسية والأجهزة المختصة لتعقب أثر ابنتها.

كما وجهت الأم عبر الشاشة رسالة مباشرة لابنتها غزل تطلب منها التواصل مع العائلة أو الاتصال بالشرطة فورًا، محذرة من تدهور وضع العائلة النفسي، ومناشدةً الجميع تكثيف الجهود لإعادتها إلى بيتها سالمة.