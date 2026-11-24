أعلنت الاستخبارات التركية انسحاب حزب العمال الكردستاني من 14 قاعدة جديدة في شمال العراق ضمن مسار اتفاق السلام مع تركيا، وسط نقاش سياسي حول وتيرة التنفيذ، ومطالب كردية بضمانات سياسية وقانونية أوسع، مقابل إصرار أنقرة على التحقق الميداني ونزع السلاح وإنهاء الوجود المسلح. وفي هذا السياق، استضافت قناة «i24NEWS Arabic» الأستاذ بكير أتجان (المحلل السياسي من إسطنبول) والأستاذ شروان إبراهيم (الصحفي والكاتب) لقراءة دلالات الخطوة ومآلاتها.

تحقق تدريجي وشروط لم تكتمل بعد

رأى المحلل السياسي من إسطنبول، الأستاذ بكير أتجان، أن تنفيذ التفاهمات يسير ببطء، وأن بعض الشروط لم تتحقق بالكامل من الطرفين، لكنه اعتبر أن الخطوات تتقدم تدريجياً ولو بتأخر. وأوضح أن تسليم 14 قاعدة في شمال العراق إلى السلطات العراقية يُعد خطوة مهمة، تليها خطوات للتحقق الميداني من إخلائها الكامل، بما يجعل الدولة العراقية مسؤولة عن أي اشتباك مستقبلي في تلك المناطق بدلاً من حزب العمال الكردستاني، تمهيداً لتسلسل بقية الشروط المتفق عليها.

وأشار أتجان إلى أن الأسلحة التي سُلّمت حتى الآن لا تزال رمزية، وأن القيادات الحقيقية لم تسلم نفسها، معتبراً أن الإخلاء أو إعادة التموضع لا يعنيان تفكيك البنية العسكرية بالكامل ما دامت عناصر الحزب تحتفظ بالسلاح والقدرات في شمال العراق وشمال سوريا. وفي المقابل، شدد على أن تركيا تتجه نحو صياغة دستور جديد يقوم على المواطنة واحتضان جميع مكونات الشعب التركي، مؤكداً أن هذا المسار يحتاج إلى دراسة متأنية وطويلة، وأنه لا يستجيب لمطالب حزب العمال الكردستاني فحسب، بل لتطلعات مكونات المجتمع التركي كافة.

الكرة في ملعب أنقرة وخطر «المازق»

من جانبه، اعتبر الصحفي والكاتب الأستاذ شروان إبراهيم أن صدور إعلان إخلاء القواعد عبر قنوات رسمية وإعلامية تركية يعكس قدراً أكبر من الجدية مقارنة بمراحل سابقة شهدت خطوات أحادية من حزب العمال الكردستاني قابلتها ردود فعل تركية متحفظة. ومع إقراره ببطء الخطوات، رأى أنها تظل أفضل من الجمود، لكنه أشار إلى غياب جدول زمني واضح لعملية السلام التي طرحها دولت بهتشلي وتبنتها الحكومة التركية، رغم إقدام الحزب على خطوات كبرى مثل إعلان وقف الكفاح المسلح وحل نفسه والانسحاب من الأراضي التركية والمناطق الحدودية.

ولفت إبراهيم إلى تحذيرات سمعها خلال لقاءات مع قيادات في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ، تفيد بأن تعثر الخطوات العملية التركية قد يدفع العملية إلى مأزق ويكرر سيناريوهات فشل محاولات السلام السابقة في التسعينيات وفي الفترة بين 2009 و2013. واعتبر أن «الكرة في ملعب أنقرة»، منتقداً اقتصار الإجراءات على أوضاع سجن عبد الله أوجلان في إمرالي، ومشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية أكبر، وسط حديث عن ترقب لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي واحتمالات تتعلق بتحسين ظروف التواصل أو زيارة وفد إعلامي إلى إمرالي، مع التشكيك في مدى استقلالية أي رسائل تصدر تحت رقابة أو فلترة.

البعد الإقليمي ومآلات التعثر

ربط الأستاذ شروان إبراهيم مسار التسوية بما وصفه بـ«إعادة هندسة النفوذ» في المنطقة عقب التحولات في سوريا وتراجع نفوذ النظام الإيراني وتأثيرات المواجهة الإقليمية، معتبراً أن الحسابات الانتخابية الداخلية تلعب دوراً متكرراً في ربط ملف السلام بموازين الأصوات. وحذّر من أن أي فشل جديد للاتفاق قد لا تقتصر انعكاساته على الداخل التركي، بل قد يمتد إلى شمال العراق وشمال سوريا عبر تنظيمات وشبكات نفوذ عابرة للحدود وأطراف إقليمية مستفيدة من الصراع.

وفي ختام الحوار، جدد الأستاذ بكير أتجان التأكيد على أن تركيا متجهة نحو ترسيخ دولة المواطنة واحتضان مكوناتها كافة في إطار دستوري جديد، معتبراً أن استقرار المنطقة والمجتمع يتطلب معالجة شاملة لا تقتصر على طرف واحد.