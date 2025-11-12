الرئيس السوري يتلقى بركة حاخام يهودي في واشنطن

أكد الحاخام حمرا، المنحدر من عائلة عريقة من يهود سوريا، للشرع أن "الله يرعاه"..

أحمد الشرع يلتقي الحاخام يوسف حمرا
أحمد الشرع يلتقي الحاخام يوسف حمرا

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالحاخام يوسف حمرا، أحد أبرز الشخصيات في الجالية اليهودية السورية، في واشنطن يوم الثلاثاء. ووفقًا لمصادر مقربة من الوفدين، عُقد اللقاء في جو من الاحترام المتبادل، اتسم بـ"بركة إبراهيمية" مُنحت للرئيس السوري ولمستقبل بلاده.

أكد الحاخام حمرا، المنحدر من عائلة عريقة من يهود سوريا، للشرع أن "الله يرعاه"، معربًا عن أمله في تجدد عهد السلام في سوريا.

عُقد اللقاء خلال الزيارة الدبلوماسية التاريخية للرئيس السوري إلى الولايات المتحدة. حمرا، المعروف بالتزامه بالحفاظ على التراث اليهودي السوري والدفاع عن حقوق يهود بلاد الشام، ناضل لعقود من أجل حماية المعابد والمقابر التاريخية في دمشق وحلب.

يرى العديد من المحللين أن هذا الاجتماع قد يُشير إلى تحول رمزي في السياسة السورية، يعكس رغبةً في الانفتاح الثقافي والديني، أو حتى خطوةً نحو المصالحة بشأن الذاكرة التاريخية. كما قد يُعزز العلاقات بين دمشق والشتات اليهودي السوري المنتشر في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية..

