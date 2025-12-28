"الدولة ستشل": مظاهرات حاشدة للحريديم اليوم على خلفية اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية

يخطط التيار "اليروشالمي "الديني المتشدد اليوم (الأحد) لاحتجاج واسع النطاق على خلفية اعتقال الحريديم الفارين من الخدمة العسكرية. وجاء في البيان: "إذا اعتقلتم طلاب التوراة – ستشل الدولة أيضاً!"

وجاء في في بيان صادر : "نظرًا لاعتقال طلاب المعاهد الدينية وإلقائهم في السجن العسكري بتهمة دراسة التوراة، أمر الحاخام الكبير عزرئيل أويرباخ ، بأنه من الواجب الخروج إلى الشوارع والاحتجاج بقوة وصلابة ضد ملاحقة دارسي التوراة في أرض إسرائيل وإلقائهم في السجن".

جماهير بيت إسرائيل يخرجون اليوم (الأحد) في ساعات بعد الظهر (16:00–17:00) لمظاهرة جماهيرية وحازمة. واضاف البيان: "لا يمكن التزام الصمت عندما يُبتلع المقدس - حين يُلقى طلاب المدارس الدينية، تلاميذ الحكماء، كآخر المجرمين في السجن بينما جريمتهم هي ذنب دراسة التوراة. وإذا فعلوا ذلك وتجرأوا على اعتقالهم - فستتوقف أيضاً الدولة".

في الأسبوع الماضي نشر لدينا أول مرة أن مجلس كبار علماء التوراة لحركة أغودات يسرائيل سينعقد اليوم ليحسم بشأن قانون التجنيد.

بذلك ستكون أغودات يسرائيل الكتلة الأولى التي ستحسم في الموضوع. وبسبب كونها الكتلة الأكثر تشدداً في موقفها من القانون، يمكن التوقع بأنه بناءً على ذلك سيتقرر أيضاً كيف ستصوّت باقي الكتل الحريدية في الكنيست - شاس ودغيل هتوراه.