الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار الاعتراف بالإبادة الأرمنية

وافقت الحكومة الأسرائيلية اليوم (الأحد) بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر للاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية. وقال ساعر في جلسة الحكومة: "ليس من المتأخر أبداً فعل الشيء الصحيح".

وأضاف ساعر: "إن جريمة الإبادة الجماعية المروعة هذه، التي حدثت قبل أكثر من 100 عام ولا يوجد في الواقع خلاف حول الحقائق التاريخية بشأنها، شملت قتل مليون ونصف نفس وتدمير تراث ثقافي وتاريخي عريق. برأيي، هذه هي واجبنا الأخلاقي كيهود وبالتأكيد كدولة الشعب اليهودي، أن نتخذ هذا القرار الذي اتخذناه اليوم. أود أن أشكر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعمه ولزملائي وزراء الحكومة على تأييدهم".

يوم الخميس الماضي نُشر أن وزير الخارجية سيقدّم الاقتراح للمصادقة عليه في جلسة الحكومة المقبلة. وجاء في نص الاقتراح: "استنادًا إلى الواجب الأخلاقي والتاريخي، ستعترف إسرائيل بالإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الشعب الأرمني في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. كما ينص الاقتراح على وجوب إدانة إنكار أو تقليل أو تحريف الحقيقة التاريخية لتلك الأحداث. على الرغم من التوثيق التاريخي الواسع والواضح، لا تزال الإبادة الجماعية للأرمن حتى اليوم هدفًا لحملة إنكار وتقليل ممنهجة، بما في ذلك إعادة كتابة الكتب التاريخية بشكل متلاعب، وخاصة من قبل تركيا."