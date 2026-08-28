قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، لوائح اتهام ضد شابين من شمال إسرائيل، أحدهما بالغ والآخر قاصر، بعد الاشتباه في مبايعتهما لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في الحرم القدسي وقاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن القاصر، البالغ من العمر 16 عامًا ومن سكان منطقة الجليل، اعتُقل في بداية الشهر الجاري، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواصله مع تنظيم داعش.

وخلال التحقيق معه، تبين أنه بايع التنظيم وبدأ بالبحث عن مقاطع فيديو عبر الإنترنت تشرح طرق تصنيع أحزمة ناسفة. كما أظهرت التحقيقات، وفق النيابة، أنه خطط لتنفيذ هجوم يستهدف أفراد الشرطة والجنود الإسرائيليين في الحرم القدسي.

توقيف شاب آخر

وبعد أيام من توقيف القاصر، اعتقلت السلطات إبراهيم كعبية، البالغ 19 عامًا من حيفا، للاشتباه في مبايعته تنظيم داعش أيضًا.

ووفق التحقيقات، خطط كعبية لتنفيذ هجوم داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي في منطقة الشمال.

طلب تمديد الاعتقال

ومع انتهاء مرحلة التحقيق، قدمت النيابة العامة في حيفا صباح اليوم لوائح الاتهام ضد الاثنين، إلى جانب طلب إبقائهما رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في حيفا في طلب النيابة، فيما سيخضع المتهمان للمسار القضائي على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما.

.