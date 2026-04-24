نتنياهو يكشف خضوعه لعلاج طبي بعد اكتشاف ورم سرطاني في البروستاتا

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو خضع قبل عدة أشهر لإجراء طبي شمل عملية استئصال وعلاج إشعاعي، بعد اكتشاف ورم صغير في البروستاتا، وذلك بحسب التقرير الطبي السنوي الذي نُشر اليوم (الجمعة).

وبحسب البيان، فإن نتنياهو خضع في ديسمبر 2024 لعلاج مرتبط بتضخم حميد في البروستاتا، تبعه رصد طبي مستمر، قبل أن تكشف الفحوصات اللاحقة عن وجود ورم صغير في مرحلة مبكرة، ما استدعى التدخل العلاجي.

وأشار التقرير إلى أن العلاج شمل إزالة موضعية للورم إلى جانب جلسات إشعاعية، في إطار ما وُصف بإجراء وقائي لاستكمال العلاج.

ونقل البيان عن الطبيب المشرف أن الحالة “تمت معالجتها بالكامل”، وأن الفحوصات الحالية لا تشير إلى وجود نشاط مرضي مستمر.

كما أوضح ديوان رئيس الحكومة أن نشر التقرير الطبي تأخر لفترة بناءً على طلبه، لتجنب التوقيت المرتبط بالحرب الدائرة، وفق ما ورد في التصريح.