تواجه القيادة السعودية خلافات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها في مواجهة الحوثيين، وذلك في أعقاب الهجوم الحوثي غير المسبوق على العاصمة الرياض، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ونقلت "كان" عن مصدر في القوات اليمنية الموالية للسعودية أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يدفع باتجاه حل دبلوماسي مع الحوثيين، وصولًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حين يدفع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، باتجاه تحرك عسكري.

وبحسب المصدر، يرى خالد بن سلمان أن وقف إطلاق النار مع الحوثيين في المرحلة الحالية سيكون "كارثيًا"، ويدعو إلى عملية عسكرية تهدف، على الأقل، إلى استعادة المناطق التي خسرتها القوات الموالية للسعودية في المعارك مع الحوثيين قرب منطقة باب المندب.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع ونصف من سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب، وسط صعوبات تواجهها الرياض في بلورة استراتيجية واضحة للتعامل مع التطورات، فضلًا عن مساعيها لحشد مزيد من الشركاء الإقليميين والدوليين في مواجهة الجماعة.

وفي هذا السياق، يوجد في الرياض حاليًا أحد أبرز قادة القوات الموالية للسعودية في اليمن، طارق صالح، الذي فقدت قواته السيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي الغربي القريب من باب المندب لصالح الحوثيين.

وقال المصدر لـ"كان" إن المحادثات التي تجري في الرياض تشير إلى وجود استعدادات لشن هجوم أوسع من جانب القوات الموالية للسعودية ضد الحوثيين، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن أمس أن جماعته أحبطت ما وصفها بـ"عمليات إجرامية" نفذتها السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء، معقل الحوثيين، وشبّهها بأساليب تنظيم داعش.

وفي أعقاب ذلك، دخلت الرياض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى دائرة الاستهداف الحوثي منذ تجدد المواجهات بين الطرفين. وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية ألسنة اللهب وسحبًا كثيفة من الدخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.

كما أفادت التقارير بإصابة خزان تابع لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في منطقة قريبة من المطار، في تطور يزيد الضغوط على القيادة السعودية لاتخاذ قرار بشأن طبيعة الرد على الحوثيين.