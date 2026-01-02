محلل إسرائيلي: علينا تسليح أرض الصومال وتشجيعهم على الزحف نحو الجنوب

على خلفية الضجة التي أثارها الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة في أرض الصومال، قال المحلل السياسي مئير مصري إن إسرائيل، من خلال الاعتراف بإقليم أرض الصومال، تسعى إلى توسيع دائرة تحالفاتها وبناء شبكة من “الأصدقاء” في المنطقة. وأضاف أن هذا التوجه، برأيه، لا ينبغي أن يقتصر على الاعتراف السياسي فقط، وأن تقوم بتسليح أرض الصومال وتشجيعهم للزحف نحو الجنوب. شاهدوا مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات مئير مصري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "إسرائيل من خلال هذا الاعتراف تبحث عن أصدقاء في المنطقة " مضيفا بأن " على أن إسرائيل بأن تذهب أبعد من الاعتراف وأن تقوم بتسليح أرض الصومال وتشجيعهم للزحف نحو الجنوب ..وحدة الصومال يكون هدف شرعي تحت سيادة الأصدقاء في الشمال "

وتابع :"هذه هي البداية، نريد التحالف مع الصوماليين الأشقاء ودول اخرى.. نتحدث اليوم عن حلف ومحور جديد في القرن الافريقي تشارك فيه إسرائيل مع اريتريا واثيوبيا وجيبوتي وشمال الصومال ودول صديقة .. وهذا ينعش العلاقات الاسرائيلية الافريقية

