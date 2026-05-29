توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، في أحد مستشفيات الرياض عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية اليمنية.

ونعت الرئاسة اليمنية هادي، مؤكدة أنه أمضى حياته في العمل العسكري والسياسي، وشغل مناصب بارزة خلال مراحل مفصلية من تاريخ اليمن الحديث، قبل أن يتولى رئاسة البلاد في مرحلة انتقالية معقدة أعقبت احتجاجات عام 2011.

ولد عبد ربه منصور هادي عام 1945 في محافظة أبين جنوبي اليمن، وبدأ مسيرته ضمن المؤسسة العسكرية، حيث تدرج في المناصب العسكرية والسياسية في جنوب اليمن ثم بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

وفي عام 1994 عُيّن وزيراً للدفاع خلال الحرب الأهلية اليمنية، قبل أن يتم اختياره لاحقاً نائباً للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة.

برز اسم هادي بشكل أكبر عقب احتجاجات عام 2011، حين تولى إدارة شؤون البلاد بعد إصابة الرئيس صالح في تفجير استهدف جامع الرئاسة، قبل أن يُنتخب رئيساً توافقياً للجمهورية اليمنية في فبراير 2012 بموجب المبادرة الخليجية، ليصبح ثاني رئيس لليمن بعد الوحدة.

واجهت فترة حكمه تحديات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها تصاعد نفوذ جماعة الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2015، ما دفعه إلى مغادرة البلاد والتوجه إلى الرياض، حيث دعا إلى تدخل عربي لدعم الحكومة اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة.

وظل هادي يدير شؤون الرئاسة من السعودية حتى أبريل 2022، عندما أعلن نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، منهياً بذلك مرحلة سياسية امتدت لعقود في الحياة اليمنية.