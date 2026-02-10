ضاحي خلفان يكشف أسباب الهجوم على الإمارات: صمتها وثباتها يثير الغيرة

قال نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، إن الحملات التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ليست عفوية، مؤكداً أن النجاحات السياسية والاقتصادية التي حققتها الدولة تقف خلف تصاعد هذه الهجمات.

وأوضح خلفان، في منشور على منصة "إكس"، أن الإمارات تمكنت خلال فترة وجيزة من ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء اقتصاد متنوع وحضور دولي فاعل، ما أثار حفيظة أطراف فشلت في تحقيق إنجازات مماثلة واعتمدت على الخطاب الأيديولوجي بدل العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن نجاح الإمارات أسقط ما وصفه بـ«خطاب الوصاية» الذي تبنته بعض الأنظمة والتيارات، مؤكداً أن بروز دولة عربية ناجحة دون شعارات أو ضجيج كشف زيف هذه الادعاءات وأدى إلى استهدافها إعلامياً.

وأكد خلفان أن الموقف الإماراتي الواضح الرافض للفوضى والميليشيات وتسييس الدين، والداعم للدولة الوطنية والمؤسسات، جعلها في مرمى هجمات جماعات الإسلام السياسي وأنظمة مأزومة وجيوش إلكترونية مدفوعة.

وأضاف أن النجاح الاقتصادي للإمارات، وتحولها إلى مركز عالمي للطيران والتجارة والاستثمار ووجهة للشركات والعقول، يمثل عاملاً إضافياً وراء هذه الحملات، في ظل تراجع دول لم تواكب متطلبات التحديث.

وختم خلفان بالقول إن الإمارات لا تنجر إلى المهاترات الإعلامية وتفضل الرد بالأفعال، معتبراً أن استمرار الحملات ضدها يشكل دليلاً على قوتها ومكانتها، مضيفاً: “لو كانت الإمارات ضعيفة أو فاشلة لما كانت هدفاً لهذه الهجمات”.