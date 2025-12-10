الشيخ موفق طريف يطالب في جنيف بدعم دولي لحماية الدروز والأقليات في سوريا

توجّه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، سماحة الشيخ موفق طريف، إلى مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، حيث قدّم مطالبة رسمية بضرورة تدخّل المجتمع الدولي لحماية الدروز وسائر الأقليات في سوريا، في ظل ما وصفه بتصاعد الانتهاكات والخطر الذي يهدد هذه المجموعات.

وخلال مداخلته، شدّد الشيخ طريف على أن الملف الإنساني يتصدر الأولويات، وفي مقدمته العمل على تحرير المختطفات والأطفال المحتجزين لدى النظام السوري أو داخل السجون التابعة له، إلى جانب المختطفين لدى بعض القبائل البدوية. وأكد أن هؤلاء يتعرضون لـ"معاملة قاسية وجرائم شنيعة" على يد "عصابات متنقّلة تمتلك نفوذًا واسعًا" على حد تعبيره.

ودعا الشيخ طريف الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحرّك فوري وتقديم دعم عاجل لحماية الأقليات في سوريا، مؤكّدًا أن الانتهاكات المتكررة تتطلب تدخّلًا إنسانيًا وقانونيًا دوليًا قبل تفاقم الوضع أكثر.

ومن المقرر أن ينتقل الشيخ طريف، إلى الفاتيكان لعرض شكاوى إضافية تتعلق بأوضاع الأقليات، وعلى رأسها الطائفة الدرزية في سوريا.

وفي السياق ذاته، قدّم السيد أكرم منصور، مدير غرفة الطوارئ في جولس شمال إسرائيل، شكوى رسمية إلى المدعيّة العامة الأميركية تتضمن ملفًا كاملًا حول "الهجمات الدموية والانتهاكات" التي تعرض لها أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، وقد تعهّدت الأخيرة بمتابعة الملف "بسرعة قصوى".