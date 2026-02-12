جندي احتياط إسرائيلي ومدني يراهنون على معلومات عسكرية سرية في"بوليماركت"

اعتلقت السلطات الإسرائيلية عددا من المشتبهين، بينهم مدني وعناصر احتياط في الجيش الإسرائيلي، بشبهة إدارتهم رهانات في موقع "بوليماركت" تتعلق بحدوث عمليات عسكرية، وذكل بحسب ما سمحت به المحكمة(الخميس) بنشره. وقد استندت الرهانات إلى معلومات سرية كان عناصر الاحتياط مطلعين عليها بحكم مناصبهم في الجيش الإسرائيلي.

في ختام تحقيق أُجري في ملמ"ב والشاباك، وبعد تجميع قاعدة أدلة ضد المشتبه بهم، قررت النيابة تقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهم أمنية خطيرة، تهم رشوة وعرقلة سير العدالة.

أُجري التحقيق بشكل مشترك بين "الشاباك" وشعبة التحقيقات الجنائية "أرازيم"، التابعة لـ"مالموب" ووزارة الأمن والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة العسكرية ومكتب المدعي العام، وبمساعدة قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام.

كما تعلمون، هناك قضية أمنية أخرى قيد التحقيق حاليًا، تتعلق بالتهريب إلى قطاع غزة، ويتورط فيها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس "الشاباك" ديفيد زيني. وُجّهت إليه لائحة اتهام قبل أيام بتهمة من أخطر التهم في القانون: مساعدة العدو في زمن الحرب، كما نشر المعلق القانوني للقناة العبرية أفيشاي غرينزيغ الأسبوع الماضي.

إضافةً إلى ذلك، وفي حادثة منفصلة قبل نحو أربعة أشهر، أُحبطت عملية تهريب كبيرة عند معبر كرم شالوم. وضُبطت شاحنة محملة بالرماد، تحتوي على هواتف محمولة وبطاريات وكمية كبيرة من السجائر، في الموقع. ويُشتبه في أن الغرض من التهريب كان دعم سيطرة حماس.