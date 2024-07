"تعرض لتهديدات ومحاولات اغتيال سابقة": مقتل القيادي بقوات الفجر محمد حامد جبارة بغارة بمنطقة البقاع جنوب لبنان

نعت الجماعة الإسلامية صباح اليوم القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة محمد حامد جبارة في غارة استهدفته بلدة غزو في البقاع الغربي جنوب لبنان، في حين أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الغارة التي أدت الى اغتياله.

كما نعت حماس جبارة أيضا في بيان، جبارة والملقب أبو محمود ، هو من بلدة فرعون جنوب لبنان ،وذكرت مواقع لبنانية جبارة من النشطاء العسكريين ضمن قوات الفجر، ولاحقته إسرائيل بسبب نشاطه المسلح وتعرض لتهديدات وعدة محاولات اغتيال سابقة.

ووفقا لموقع "ليبانون ديبايت" سجن جبارة منذ فترة قصيرة على خلفية العثور على أسلحة وصواريخ في حوزته، قبل الإفراج عنه بعد أن تبين أن هذه المسلحة لها علاقة بنشاطه المسلح ضد إسرائيل، وانتشر فيديو وهو يتحدث بأنه "لن يحيد عن الخط مهما تعرض لضغوطات وتهديدات من إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال جبارة في الغارة التي استهدفت سيارته في منطقة البقاع، وذكر أن جبارة كان مسؤولا عن مخططات مسلحة وإطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل بالتعاون مع الجماعة الإسلامية في لبنان، واعتبر الجيش الإسرائيلي أن اغتياله يمس بقدرات حماس لتنفيذ ودفع مخططات مسلحة ضد إسرائيل على الحدود في الشمال.

