إيران ترفض فتح مضيق هرمز وتمنع مرور السفن الحربية

تشديدٌ إيراني على إغلاق مضيق هرمز وسط تراجع حركة الملاحة

i24NEWS
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تبحر عبّارة سياحية بجوار ناقلة الغاز البترولي المسال "جاغ فاسانت" التي ترفع العلم الهندي، والتي تنقل الغاز البترولي المسال، في ميناء مومباي بمدينة مومباي الهندية، بعد وصولها عبر مضيق هرمز، يوم الأربعاء 1 أبريل 2026
تبحر عبّارة سياحية بجوار ناقلة الغاز البترولي المسال "جاغ فاسانت" التي ترفع العلم الهندي، والتي تنقل الغاز البترولي المسال، في ميناء مومباي بمدينة مومباي الهندية، بعد وصولها عبر مضيق هرمز، يوم الأربعاء 1 أبريل 2026AP Photo/Rafiq Maqbool

الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجدداً أن مضيق هرمز لن يُفتح قبل أن تُنهي إدارة ترامب الحرب. وأشار البيان إلى أن إيران لن تسمح بمرور أي سفن حربية من أي دولة عبر المضيق. بالأمس، كما في اليوم السابق، لم تعبر مضيق هرمز سوى خمس سفن وناقلات نفط، أي ثلث العدد المتوسط خلال الأيام العشرة السابقة.

"ترامب سيمدد الوضع القائم لما بعد انتهاء الانتخابات ولا حل لترامب وإسرائيل سوى قبول شروط ايران"
"ترامب سيمدد الوضع القائم لما بعد انتهاء الانتخابات ولا حل لترامب وإسرائيل سوى قبول شروط ايران"

نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس في جباليا شمال قطاع غزة مبنىً كان يستخدمه مسلحو حماس كميناً، على بُعد نحو 50 متراً من الخط الأصفر وبالقرب من مستشفى ومدرسة. وصرح الناطق بلسان الجيش أن عملية استهدفت قوات الجيش كانت مُخططاً لها من هذا المبنى، وأنه كان يُستخدم أيضاً كمستودع للأسلحة. كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على عدد من المسلحين في العملية.

نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: مصادر فلسطينية تفيد بوقوع إصابات في غارة جوية في المواصي، غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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