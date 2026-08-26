إيران ترفض فتح مضيق هرمز وتمنع مرور السفن الحربية

نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس في جباليا شمال قطاع غزة مبنىً كان يستخدمه مسلحو حماس كميناً، على بُعد نحو 50 متراً من الخط الأصفر وبالقرب من مستشفى ومدرسة. وصرح الناطق بلسان الجيش أن عملية استهدفت قوات الجيش كانت مُخططاً لها من هذا المبنى، وأنه كان يُستخدم أيضاً كمستودع للأسلحة. كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على عدد من المسلحين في العملية.