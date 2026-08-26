إيران ترفض فتح مضيق هرمز وتمنع مرور السفن الحربية
تشديدٌ إيراني على إغلاق مضيق هرمز وسط تراجع حركة الملاحة
الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجدداً أن مضيق هرمز لن يُفتح قبل أن تُنهي إدارة ترامب الحرب. وأشار البيان إلى أن إيران لن تسمح بمرور أي سفن حربية من أي دولة عبر المضيق. بالأمس، كما في اليوم السابق، لم تعبر مضيق هرمز سوى خمس سفن وناقلات نفط، أي ثلث العدد المتوسط خلال الأيام العشرة السابقة.
نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أمس في جباليا شمال قطاع غزة مبنىً كان يستخدمه مسلحو حماس كميناً، على بُعد نحو 50 متراً من الخط الأصفر وبالقرب من مستشفى ومدرسة. وصرح الناطق بلسان الجيش أن عملية استهدفت قوات الجيش كانت مُخططاً لها من هذا المبنى، وأنه كان يُستخدم أيضاً كمستودع للأسلحة. كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على عدد من المسلحين في العملية.
نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: مصادر فلسطينية تفيد بوقوع إصابات في غارة جوية في المواصي، غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.