أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن الجيش الإسرائيلي "أنقذ قبل يومين من قطاع غزة شابة إيزيدية اختطفها تنظيم داعش في العراق قبل عقد من الزمن. ونقلتها القوات الأمنية الإسرائيلية من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن هناك عبر معبر اللنبي إلى الأردن، وتم جمع شملها الليلة مع والدتها في مدينة سنجار شرقي العراق".

وبحسب مسؤول أمني تحدث مع i24NEWS، فإن المعلومات عنها تأتي بعد أن اتصلت بنفسها مع مسؤول دولي وطلبت إطلاق سراحها. ومن هناك اتصل نفس المسؤول بالجهاز الأمني الإسرائيلي وبدأت عملية الإنقاذ.

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في الواقع، تم اختطافها من قبل داعش في العراق قبل عقد من الزمن، عندما تم بيعها قبل بضع سنوات لأحد نشطاء حماس في قطاع غزة، وهناك تم احتجازها في الأسر. قبل شهر وصلت معلومات إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أنها أرادت الهروب. وتمكنوا بالتنسيق مع الأمريكيين والأردنيين من إنقاذها.

وقال ستيف ميمان، رجل الأعمال اليهودي الكندي الذي عمل على إنقاذ آلاف الإيزيديين من أسر داعش ودفع من وراء الكواليس لإنقاذ المرأة الشابة: "لقد كانت أصعب عملية إنقاذ شاركت فيها على الإطلاق. بالنسبة لي هذا شعاع من الضوء. لديها فرصة لإعادة بناء حياتها. كانت تبلغ من العمر 11 عامًا عندما أخذوها، ولم يختر أي طفل في هذا العمر أن يكون رهينة لدى داعش وحماس. وهذا ما سأفعله لأي شخص آخر، بغض النظر عن الدين".

لكن في العراق لم يشيروا على الإطلاق إلى دور إسرائيل في عملية الإنقاذ - وقالت وزارة الخارجية العراقية "نبلغكم عن الفتاة الأيزيدية المختطفة فوزية أمين سيدو، أطلق سراحها بجهود مشتركة من قبل قوات الأمن العراقية. وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني وبتنسيق عالي مع سفارتي الولايات المتحدة في بغداد والعاصمة عمان والسلطات في الأردن وبعد جهود ومتابعة استمرت أكثر من أربعة أشهر".