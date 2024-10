أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن الجيش الإسرائيلي "أنقذ قبل يومين من قطاع غزة شابة إيزيدية اختطفها تنظيم داعش في العراق قبل عقد من الزمن. ونقلتها القوات الأمنية الإسرائيلية من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن هناك عبر معبر اللنبي إلى الأردن، وتم جمع شملها الليلة مع والدتها في مدينة سنجار شرقي العراق".

وبحسب مسؤول أمني تحدث مع i24NEWS، فإن المعلومات عنها تأتي بعد أن اتصلت بنفسها مع مسؤول دولي وطلبت إطلاق سراحها. ومن هناك اتصل نفس المسؤول بالجهاز الأمني الإسرائيلي وبدأت عملية الإنقاذ.

