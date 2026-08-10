هجوم غامض قرب الجولان.. تنظيم جهادي ينشر فيديوهات والجيش الإسرائيلي ينفي

زعم تنظيم جهادي يُطلق على نفسه اسم «أولياء الباس»، أنه أطلق صباح اليوم الاثنين صاروخًا وطائرة مسيّرة متفجرة باتجاه قوات اللواء 747 في الجيش الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان، ضمن المنطقة الأمنية في جنوب سوريا.

ونشر التنظيم مقطعي فيديو قال إنهما يوثقان عمليات الإطلاق، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه لم يرصد أي عملية إطلاق باتجاه قواته، ولم تُفعّل صفارات الإنذار ولم تُنفذ عمليات اعتراض.

https://x.com/i/web/status/2086542920803352615 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف الجيش أن فرقة الباشان وسلاح الجو الإسرائيلي يحققان في التقارير الواردة من الجانب السوري للتأكد من تفاصيل الحادث.

نشاط إسرائيلي في ريف القنيطرة

بالتزامن، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن قوات إسرائيلية دخلت صباح اليوم إلى منطقة تل أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي، مشيرًا إلى أن القوات نفذت انفجارًا كبيرًا في بلدة زويتر الشرقية.

لكن الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون قواته قد تجاوزت المنطقة التي يسيطر عليها ضمن نطاق الأمن في الجانب السوري.

وأوضح أن النشاط العسكري الجاري في المنطقة يأتي في إطار عمليات إنفاذ تهدف إلى منع تمركز خلايا مسلحة في المنطقة الأمنية، والحيلولة دون قيام جماعات مسلحة بتعزيز وجودها قرب الحدود.