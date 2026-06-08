على خلفية التصعيد مع إيران، يُعقد صباح اليوم (الاثنين) تقييم للوضع في مطار بن غوريون. في هذا السياق، أمرت وزارة التربية والتعليم بإخلاء جميع الداخليات، وذلك استكمالًا لإلغاء التعليم في جميع أنحاء البلاد وللتوجيه بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. هناك تغييرات أيضًا في المواصلات العامة: خطوط الحافلات تم تقليصها بنسبة 25%، ومحطات القطار الخفيف في منطقة تل أبيب ستعود لتُستخدم كملاجئ.

نشاط مطار بن غوريون

في مطار بن غوريون تُجرى هذا الصباح تقييمات للأوضاع بعد الإطلاقات التي وُجّهت نحو المركز من إيران واليمن. نشير إلى أنه ليلة أمس، وفي ختام تقييم للأوضاع أجرته الوزيرة ريغيف وجهات مهنية، تقرر أن يبقى المجال الجوي مفتوحًا وأن الرحلات الجوية ستستمر كالمعتاد، ولكن قد يُتخذ قرار آخر في حال توسع إطلاق النار.

تعليمات الجبهة الداخلية - وإخلاء الداخليات

في أعقاب إطلاق النار الليلة الماضية، شددت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات الحماية وأعلنت عن الانتقال إلى نشاط محدود في جميع أنحاء البلاد وفقاً للقيود التالية: يُمنع إقامة فعاليات تعليمية؛ يمكن التجمع حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في مبنى - بشرط إمكانية الدخول إلى مساحة محمية وفق المعايير في وقت الحماية.

الشواطئ مغلقة أمام الجمهور؛ في أماكن العمل يمكن إجراء النشاط في مكان يمكن منه الوصول إلى ملجأ محمي ومعتمد خلال وقت الإنذار. التعليمات ستكون سارية المفعول حتى الساعة 20:00. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التصعيد، أمرت وزارة التربية والتعليم بإخلاء جميع الداخليات.

تقليص وسائل النقل العام وتغييرات في القطار الخفيف في منطقة غوش دان

أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل القطار الخفيف أن الخط الأحمر للقطار الخفيف يعمل كالمعتاد، ولكن بناءً على تعليمات الجبهة الداخلية، ستبقى محطة كارليبخ مغلقة ولن يتم تقديم الخدمة فيها. كما أنها لن تُستخدم كمأوى في حالات الطوارئ. أما باقي المحطات تحت الأرض فستواصل خدمة الركاب كالمعتاد، وفي حالات الطوارئ ستُستخدم كملاجئ.

أعلن مساء أمس وزارة المواصلات أن حجم خطوط الحافلات في المواصلات العامة سيُقلَّص بنسبة 25% بسبب التصعيد. في هذه المرحلة، قطار إسرائيل والقطار الخفيف في القدس بقيا بدون تغيير، أما القطار الهوائي في حيفا فلا يعمل حتى إشعار جديد.

المحطات تحت الأرضية التي ستُستخدم كملاجئ في منطقة غوش دان

في تل أبيب: ألنبي، يهوديت، شاؤول الملك، أرلوزوروف.

رمات غان: بياليك، أبا هيليل،

بني براك: بن غوريون، أهرونوفيتش

بيتاح تكفا: أم المستعمرات.

وجاء في البيان أن "جميع المحطات التي تم فتحها مأهولة على مدار الساعة ومصرّح بالبقاء فيها أثناء الإنذار من قِبل قيادة الجبهة الداخلية. عند الدخول إلى المحطة يجب الحفاظ على النظام واتباع التعليمات، التجمع في مناطق الانتظار المخصصة، والالتزام بتعليمات طاقم المحطة وقيادة الجبهة الداخلية".