كشفت مصادر خاصة أن حركة حماس تعتزم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء أمام اللجنة الوطنية للدخول إلى القطاع وتولي مهامها الإدارية والتنفيذية، ضمن الترتيبات الجارية المتعلقة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار جهود تسهيل تنفيذ التفاهمات السياسية والإدارية الرامية إلى إعادة تنظيم إدارة قطاع غزة، وإزالة العقبات أمام مباشرة اللجنة الوطنية أعمالها.

وتُعد لجنة متابعة العمل الحكومي الجهة الإدارية التي تولت منذ سنوات إدارة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، عقب تعثر جهود المصالحة الفلسطينية واستمرار الانقسام السياسي. وضمت اللجنة وكلاء وزارات ومسؤولين إداريين، وتولت الإشراف على تسيير الخدمات العامة وإدارة الشؤون المدنية في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه المشاورات الفلسطينية والإقليمية والدولية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، وسط مساعٍ لدفع ترتيبات سياسية وإدارية تمهد لمرحلة جديدة، وتدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.