التقى رئيس جهاز الأمن العام، دافيد زيني، مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة مع القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، وذلك بحسب ما أفيد صباح اليوم (الثلاثاء) في هيئة البث الرسمية "كان"

وفقًا للتقرير، الاجتماع عُقد خلال زيارة قام بها زيني للإمارات في الفترة الأخيرة. كما هو معروف، شغل محمد دحلان عدة مناصب في حركة فتح وفي السلطة الفلسطينية. بعد أن شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في مناطق السلطة، أدلى بتصريحات شديدة ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وخلفه أبو مازن، وكان من المعارضين الشديدين لحركة حماس.

في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، رفض أن يقول إنه فخور بالهجوم، وقال إن أول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الدمار في غزة هي السلطة الفلسطينية. وقد ذُكر اسمه كزعيم محتمل للفلسطينيين في المستقبل.

في فبراير\شباط الماضي، نُشر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت التقى مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان في أبوظبي. وكان الهدف من اللقاء مناقشة عدة أفكار تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

دحلان أراد الاستفسار عن كيفية إمكانية المساعدة في عملية إعادة إعمار القطاع، ودرس إمكانية استغلال المكانة السياسية لرئيس الوزراء السابق أولمرت. هذا هو الاجتماع الأول بين الاثنين، من ضمن سلسلة اجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، التقى أولمرت أيضًا مع شخصية بارزة جدًا من القيادة الإماراتية على يخت قبالة سواحل نابولي. أولمرت نفسه رفض التعليق على الموضوع في حديث مع i24NEWS.

قام عدد من المسؤولين الكبار الآخرين بزيارة الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب مع إيران، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد ذلك في بيان رسمي صادر عن مكتبه، ورئيس الأركان هيرتسل هالِفي ورئيس الموساد دادي برنع.