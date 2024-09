موجة ضربات إسرائيلية واسعة في سوريا: ما لا يقل عن 16 قتيلاً وفق تقارير سورية

أفادت وسائل إعلام سورية الليلة (بين الأحد والاثنين) عن "أكبر موجة من الهجمات تشهدها البلاد منذ سنوات". ووفقاً للتقارير، وقعت موجتان مختلفتان على الأقل من الهجمات في أربع مناطق - دمشق وحمص وحماة وطرطوس - وتم إطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخاً. وبحسب مدير مستشفى، ارتفع عدد القتلى في الهجوم إلى 16، فيما أصيب 34 آخرين.

ووقعت الموجة الأولى من الهجمات في منطقة مدينة مصياف غربي سوريا. ورد الجيش السوري: "حوالي الساعة 11.30 ليلاً، نفذ العدو الإسرائيلي هجوماً جوياً من شمال غرب لبنان، أصاب عدة أهداف عسكرية. وتصدت أنظمة الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت بعض الصواريخ. كما وأدى هذا العدوان إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين وأضرار في الممتلكات.

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت مبكر من الصباح، إن عدد قتلى الهجوم الذي شهدته منطقة مصياف ارتفع إلى 5، إضافة إلى 19 جريحاً. وحدث بعد ذلك أن عدد القتلى ارتفع إلى 16، وعدد الجرحى إلى 34

أفادت التقارير الواردة من سوريا أن الموجة الثانية من الهجمات بدأت بعد الساعة 02:00 فجراً بقليل في مدينة طرطوس الساحلية السورية. فيما يلي توثيقا سوريا يُذكر فيه أن صاروخ دفاع جوي سوري يعترض هدفًا:

https://x.com/i/web/status/1832926792639774773