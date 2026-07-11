قضية اختفاء بتول علوش وولاء المحمود تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن اتحاد العلويين السوريين في أوروبا تكليف المحامية اللبنانية بشرى أيوب خليل ببدء الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بموجب توكيل رسمي من عائلتي السوريتين بتول علوش وولاء المحمود، اللتين يقول الاتحاد إنهما تعرضتا للاختفاء.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى فتح مسارات قانونية وحقوقية على المستويين العربي والدولي، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق النساء والفتيات، استنادًا إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن فريقًا قانونيًا متخصصًا، بالتعاون مع خبراء في القانون الجنائي الدولي من فرنسا وألمانيا ولبنان، يعمل حاليًا على إعداد ملف قانوني متكامل تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الاتحاد، في ختام بيانه، ذوي المختطفات والناجيات، وكل من يمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة، إلى التواصل مع القسم القانوني التابع له، بهدف توثيق الإفادات وتعزيز الملف القانوني المزمع تقديمه.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات السورية المعنية بشأن ما ورد في بيان الاتحاد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستباشر النظر في الملف أو ستقرر فتح إجراءات أولية بشأنه.