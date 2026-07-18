أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن قرارًا يقضي بمنح سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حماية أمنية حتى نهاية حياته، إضافة إلى تمديد الحماية الأمنية لنجليه يائير وأفنير نتنياهو لمدة خمس سنوات إضافية بعد الانتخابات المقبلة.

وكشف التقرير أن القرار جاء بعد توصية من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني، رغم وجود اعتراضات من جهات مهنية، وبخلاف الموقف السابق الذي تبناه الجهاز بشأن تحديد مستوى الحماية وفقًا لدرجة التهديدات الأمنية.

وبحسب ما نُشر، ناقشت الجهات المعنية إمكانية تحديد مدة زمنية للحماية، إلا أن القرار النهائي اتجه نحو تمديدها لفترة أطول، وسط نقاش حول طبيعة المخاطر الأمنية المحيطة بعائلة رئيس الوزراء.

تكلفة حماية عائلة نتنياهو

وفق التقديرات، يحصل كل فرد من أفراد العائلة الذين تشملهم الحماية على أربعة حراس أمنيين بنظام مناوبات، بتكلفة تقدر بنحو 100 ألف شيكل شهريًا لكل حارس.

كما تضاف تكاليف المركبات والسائقين، والتي تقدر بنحو 30 ألف شيكل شهريًا لكل شخص يخضع للحماية.

وبحسب هذه الحسابات، تصل التكلفة الإجمالية لحماية العائلة إلى نحو 390 ألف شيكل شهريًا، أي ما يزيد على 4.5 ملايين شيكل سنويًا.

تكلفة إضافية لحماية يائير نتنياهو في الخارج

وتشير التقديرات إلى أن حماية يائير نتنياهو أثناء وجوده خارج إسرائيل، وخاصة في مدينة ميامي الأميركية، تكلف نحو 2.5 مليون شيكل سنويًا.

وتشمل هذه النفقات تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة والمصاريف اليومية، بما في ذلك نحو 40 ألف شيكل للرحلات الجوية و22 ألف شيكل للمخصصات اليومية، إضافة إلى نحو 18 ألف شيكل لتكاليف السكن في الخارج.

جدل حول القرار

أثار القرار نقاشًا داخل إسرائيل بشأن استمرار الحماية الأمنية لأفراد عائلة رئيس الوزراء لفترات طويلة، خصوصًا في ظل اعتراض بعض الجهات المهنية التي ترى أن مستوى الحماية يجب أن يتحدد بناءً على تقييمات أمنية دورية وطبيعة التهديدات القائمة.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الظروف الأمنية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أفراد عائلة رئيس الحكومة.