شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا ظهور منشورات دعائية منسوبة لتنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في 14 موقعاً ومسجداً، في خطوة أثارت مخاوف أمنية من احتمال سعي التنظيم إلى إعادة تنشيط حضوره في المنطقة.

وبحسب ما تم تداوله، أعلنت جهة تطلق على نفسها اسم "مؤسسة الرمضاء"، ويُشتبه بارتباطها بالتنظيم، مسؤوليتها عن توزيع المنشورات التي تضمنت مواد مأخوذة من افتتاحية مجلة "النبأ" الأسبوعية، والتي تُعد المنبر الإعلامي الرئيسي للتنظيم.

وشملت الحملة عدداً من مدن وبلدات محافظة درعا، بينها درعا البلد وجاسم وإبطع وداعل وطفس، إضافة إلى مناطق أخرى في الريف الجنوبي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات التنظيم للحفاظ على حضوره الإعلامي وإيصال رسائل إلى أنصاره، رغم التراجع الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية نتيجة العمليات الأمنية والعسكرية التي استهدفت شبكاته.

في المقابل، حذر ناشطون وجهات حقوقية من أن تصاعد النشاط الدعائي، حتى وإن اقتصر على المنشورات والمواد الإعلامية، قد يشكل مؤشراً على محاولات لإعادة تنشيط الخلايا النائمة واستقطاب عناصر جدد، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة التحركات المشبوهة في المنطقة.

وتشهد مناطق جنوب سوريا بين الحين والآخر حوادث أمنية وظهور شعارات أو منشورات مرتبطة بالتنظيم، الأمر الذي يبقي ملف مكافحة التطرف والخلايا النشطة ضمن أبرز التحديات الأمنية في المنطقة.