مقتل أحد أخطر قادة داعش في اليمن.. من هو أبو حذيفة الأنصاري؟

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل أبو حذيفة الأنصاري، أحد كبار قادة تنظيم داعش والمتحدث الرسمي باسم التنظيم، خلال عملية أمنية خاصة نفذتها قوات تابعة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية بالتعاون مع قوة يمنية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان الرسمي، حاولت القوات في البداية اعتقال الأنصاري، إلا أن العملية انتهت بمقتله. وأوضحت السلطات أن العملية نفذتها قوات خاصة من التحالف، بمساندة "القوة 22" اليمنية لمكافحة الإرهاب، قبل أن تنسحب من موقع العملية عقب إتمام مهمتها.

ولم تكشف السلطات اليمنية عن مكان تنفيذ العملية أو تقدم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات مقتل القيادي في داعش، مكتفية بالتأكيد على عدم وقوع إصابات أو أضرار بين المدنيين.

ويُعد أبو حذيفة الأنصاري من أبرز الوجوه المرتبطة بالقيادة المركزية لتنظيم داعش. وظهر اسمه بشكل بارز في أغسطس/آب 2023، عندما أعلن في تسجيل صوتي مقتل زعيم التنظيم آنذاك، أبو الحسين الحسيني القرشي، والإعلان عن تعيين أبو حفص الهاشمي القرشي خلفًا له.

ومنذ ذلك الحين، تولى الأنصاري مهمة المتحدث الرسمي باسم داعش، وظهر في عدد من التسجيلات والرسائل الدعائية التي نُشرت باسم التنظيم.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن إحدى أحدث رسائله المسجلة ظهرت في فبراير/شباط من العام الجاري، وهاجم خلالها السلطات السورية ودعا عناصر داعش إلى مواصلة القتال، ما يعزز أهمية مقتله بالنسبة إلى الجهاز الإعلامي والدعائي للتنظيم، إلى جانب تأثيره المحتمل على فرعه في اليمن.

ويأتي مقتل الأنصاري في وقت تكثف فيه الحكومة اليمنية عملياتها الأمنية ضد التنظيمات المتطرفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط جهود لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات التدريب وتطوير قدرات مكافحة الإرهاب.

ورغم تراجع قوة داعش في اليمن مقارنة بالفترة التي بلغ فيها ذروة نشاطه خلال الحرب الأهلية، لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا قادرة على تنفيذ هجمات في المناطق التي تضعف فيها سيطرة الحكومة المركزية. كما تواجه القوات الحكومية تهديدًا مستمرًا من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي لا يزال ينشط خصوصًا في جنوب وشرق اليمن.