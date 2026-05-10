تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في لحظة إقليمية ودولية تتسم بقدر عالٍ من التوتر وعدم الاستقرار، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي وتداخل أزمات الشرق الأوسط مع تداعيات الحرب في المنطقة، وما تفرضه من إعادة صياغة لمعادلات النفوذ والتحالفات.

وبينما تتجه الأنظار إلى مسارات التصعيد الإقليمي، تحمل الزيارة أبعادًا تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتكشف عن محاولة فرنسية لتعزيز حضورها السياسي في منطقة تشهد تحولات متسارعة في موازين القوى.

شراكة استراتيجية تتجاوز الإطار الثنائي

الزيارة التي عقد خلالها ماكرون مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وتنظر باريس إلى القاهرة باعتبارها شريكًا إقليميًا محوريًا في ملفات الأمن والاستقرار والطاقة والهجرة، فيما تمثل فرنسا لمصر بوابة مهمة نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تنامي التقاطعات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

هذا التقارب لم يعد محصورًا في التعاون الثنائي التقليدي، بل بات أقرب إلى شراكة متعددة الأبعاد ذات طابع استراتيجي واضح.

السياق الأوروبي: ضغوط وتراجع نفوذ

لا يمكن فصل التحرك الفرنسي عن السياق الأوروبي الأوسع، حيث تواجه القارة الأوروبية تحديات متزايدة نتيجة الحرب الجارية في الإقليم، وما رافقها من تباينات مع الولايات المتحدة بشأن إدارة الأزمة، إلى جانب الانتقادات المتكررة للموقف الأوروبي من قبل واشنطن.

كما تعاني فرنسا ودول أوروبية من تراجع نسبي في النفوذ داخل إفريقيا، لصالح قوى دولية صاعدة مثل الصين وروسيا، ما يدفع باريس إلى إعادة صياغة أدوات حضورها الخارجي عبر بوابات إقليمية أكثر استقرارًا.

وفي هذا السياق، تبدو مصر خيارًا محوريًا في استراتيجية إعادة التموضع الفرنسية داخل الفضاء الأورومتوسطي والأفريقي.

البعد الاقتصادي: استثمارات ورسائل سياسية

يحضر الملف الاقتصادي بقوة في أجندة الزيارة، حيث يُتوقع بحث ضخ استثمارات فرنسية جديدة في مصر تُقدَّر بنحو مليار يورو، تتركز في قطاعات النقل والطاقة والصناعة.

ولا يُنظر إلى هذه الاستثمارات باعتبارها اقتصادية بحتة، بل تحمل دلالات سياسية تعكس رغبة باريس في تعزيز حضورها داخل سوق إقليمي يُعد من الأكثر حيوية في المنطقة.

وتشير بيانات التبادل التجاري إلى نمو مستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يعكس اتساع قاعدة المصالح المشتركة خلال السنوات الأخيرة.

البوابة الإفريقية: الثقافة كأداة نفوذ

ضمن أجندة الزيارة، يبرز البعد الثقافي مع افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنغور" الفرنكوفونية في القاهرة، في خطوة تعكس محاولة فرنسية لإعادة ترسيخ حضورها الثقافي في إفريقيا عبر مصر.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي تراجعًا ملحوظًا في عدد من دول القارة، خصوصًا في غرب ووسط إفريقيا، حيث تتصاعد مشاعر الرفض الشعبي للسياسات الفرنسية التقليدية، بالتوازي مع صعود قوى دولية منافسة.

ومن هذا المنظور، تمثل القاهرة بالنسبة لباريس منصة مركزية لإعادة بناء النفوذ الثقافي والسياسي في القارة الإفريقية.

يمكن قراءة زيارة ماكرون إلى القاهرة باعتبارها جزءًا من محاولة فرنسية لإعادة التموضع في منطقة تشهد إعادة تشكيل معمّقة لموازين القوى. التحرك لا يقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، بل يعكس أيضًا إدراكًا فرنسيًا لحاجة ملحّة إلى شركاء إقليميين قادرين على لعب أدوار استقرار في بيئة دولية وإقليمية تتسم بارتفاع مستوى المخاطر وتعدد مراكز التأثير.