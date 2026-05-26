سوريا تضبط صواريخ من برنامج الأسد الكيميائي وتعتقل قادة عسكريين سابقين

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، ضبط بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية المرتبط بالرئيس السابق بشار الأسد، خلال عملية أمنية واسعة أسفرت عن مصادرة عشرات الصواريخ والقنابل الجوية واعتقال مسؤولين عسكريين سابقين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سوري قوله إن قوات الأمن عثرت على أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة جوية كانت مخصصة للاستخدام ضمن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان قائماً خلال فترة حكم الأسد.

وأضاف المسؤول أن الأسلحة المصادرة ترتبط بشكل مباشر ببرنامج التسلح الكيميائي للنظام السابق، من دون الكشف عن مواقع العثور عليها أو تفاصيل إضافية بشأن العملية الأمنية.

وفي سياق التحقيقات، أعلنت السلطات اعتقال 18 مشتبهاً بهم، بينهم “قادة عسكريون كبار من عهد الأسد”، يُشتبه بارتباطهم المباشر بإدارة وتشغيل البرنامج الكيميائي.

وأكد المسؤول السوري أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف مزيد من المتورطين وتحديد حجم الشبكات المرتبطة بالبرنامج، فيما لم تُنشر حتى الآن أسماء المعتقلين أو مناصبهم العسكرية بشكل رسمي.