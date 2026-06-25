قدمت نيابة منطقة حيفا اليوم (الخميس) إلى المحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام خطيرة ضد صميد جهجاه، البالغ من العمر 43 عامًا من عرعرة، بتهمة قتل ابنته ليلى بعدم اكتراث. وخلفية هذه المأساة الصعبة هي مواجهة عائلية اندلعت في البلدة في يوم عيد الأضحى، إثر شجار روتيني بين الأطفال وبعد أن قامت أخت المتهم بتنبيهه على تصرف ابنه.

وبحسب لائحة الاتهام، بعد فشل محاولات أفراد الأسرة لتهدئة النفس، دخل جعجع منزله وأخذ مسدسا كان بحوزته بشكل غير قانوني وأطلق ثماني رصاصات على الأقل من داخل المبنى على جدار به نافذة.

تم إطلاق النار مباشرة نحو فناء المنزل، في الوقت الذي كان أفراد عائلته يقفون خارج المبنى. إحدى الطلقات التي أطلقت أصابت رأس ابنته ليلى، التي كانت في تلك اللحظة في الفناء. تم نقلها إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها بعد وقت قصير من ذلك.

تنسب لائحة الاتهام للمتهم سلسلة من الجرائم الخطيرة، من بينها القتل بلامبالاة، وجرائم أسلحة (حيازة، حمل ونقل)، إطلاق نار في منطقة سكنية، تهديدات وعرقلة سير العدالة. وتشير النيابة إلى أنه قبل حوالي أسبوعين من جريمة القتل، وصل المتهم مسلحًا إلى منزل شقيقه بسبب خلاف آخر، وهدده وأطلق النار في الهواء. وفي طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، أكدت الدولة أن المتهم يُشكّل خطورة بالغة للغاية، وأن إخفاء المسدس والخشية من التأثير على الشهود - والكثير منهم من أقاربه - يقتضي إبقاءه خلف القضبان.