صدمة في مدينة إسرائيلية: جَنين ميت يُكتشف داخل مجرى الصرف الصحي

الشرطة وفِرق الطوارئ تحقق في الحادثة النادرة وسط تكتم على التفاصيل، مع التركيز على احتمالية حدوث إجهاض منزلي.

i24NEWS
دقيقة 1
موقع حدث - صورة توضيحية
موقع حدث - صورة توضيحيةMADA spokesman

شهد صباح اليوم السبت حادثاً صادماً في أحد المباني السكنية بمدينة الخضيرة وسط إسرائيل، بعد أن اكتشف السكان جنيناً متوفى داخل غطاء مجرى الصرف الصحي أثناء محاولتهم معالجة انسداد استمر يومين.

وبحسب مصادر الشرطة، استُدعي فرق الإسعاف والتحقيق الجنائي على الفور للتعامل مع الحادث، الذي يُعد من الحالات النادرة والمعقدة. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الجنين كان في الأسابيع الأولى من الحمل، وتدرس السلطات جميع الاحتمالات، بما في ذلك إجراء إجهاض منزلي.

وأكدت الشرطة أن شرطة الخضيرة ووحدة التحقيق الخاصة تتعامل مع الحادث بدقة وحذر، وطالبت المواطنين بعدم التوجه إلى مكان الحادث لإتاحة المجال لفرق الإسعاف والتحقيق للقيام بمهامهم.

