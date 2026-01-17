صدمة في مدينة إسرائيلية: جَنين ميت يُكتشف داخل مجرى الصرف الصحي

شهد صباح اليوم السبت حادثاً صادماً في أحد المباني السكنية بمدينة الخضيرة وسط إسرائيل، بعد أن اكتشف السكان جنيناً متوفى داخل غطاء مجرى الصرف الصحي أثناء محاولتهم معالجة انسداد استمر يومين.

وبحسب مصادر الشرطة، استُدعي فرق الإسعاف والتحقيق الجنائي على الفور للتعامل مع الحادث، الذي يُعد من الحالات النادرة والمعقدة. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الجنين كان في الأسابيع الأولى من الحمل، وتدرس السلطات جميع الاحتمالات، بما في ذلك إجراء إجهاض منزلي.

وأكدت الشرطة أن شرطة الخضيرة ووحدة التحقيق الخاصة تتعامل مع الحادث بدقة وحذر، وطالبت المواطنين بعدم التوجه إلى مكان الحادث لإتاحة المجال لفرق الإسعاف والتحقيق للقيام بمهامهم.