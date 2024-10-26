إسرائيل استهدفت بهجومها ضد طهران ضرب قدرات ايران لإنتاج الصواريخ الباليستية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم ضد ايران حقق كافة أهدافه"، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تمت مهاجمة 20 هدفا.

وهاجم الجيش الإسرائيلي منشآت لتصنيع الصواريخ وأنظمة اعتراض صواريخ ووسائل لإنتاج الصواريخ الباليستية أرض- أرض. وبسبب الضغوطات أمريكية تجنبت إسرائيل هجوم يؤدي الى تصعيد واسع، كما انها امتنعت مسبقا من استهداف منشآت النفط والمنشآت النووية. ووفقا لتقديرات إسرائيلية فإن هدف الهجوم الإسرائيلي في طهران كان تدمير قدرات انتاج الصواريخ أرض- أرض الإيرانية .

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شارك في الهجوم العشرات من المقاتلات، الاستخبارات، التجميع وتزويد الوقود في العملية التي ضربت أهدافا على مسافة 1600 كيلومتر من إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع لوسائل إعلامية إسرائيلية إن "الاستخبارات التي حصلت عليها الاستخبارات العسكرية في هذا الحدث لا يمكن تصورها نظرا لأهميتها الكبيرة ودقتها. الضربة كانت دقيقة لمصانع تنتج صواريخ أرض- أرض حتى تكون الضربة في ايران كبيرة بوجه خاص"

في المقابل قال مصدر إيراني لوكالة "تسنيم" إن الضربة الإسرائيلية في ايران نفذت من خارج حدود البلاد، وتسببت بأضرار محدودة، وقال المصدر إن "المزاعم الإسرائيلية بأنه تمت مهاجمة 20 نقطة غير واقعي وهي جزء من حرب نفسية".

ونفى المصدر مهاجمة أي منشآت عسكرية للحرس الثوري، والتقرير بمشاركة 100 مقاتلة إسرائيلية في الهجوم "هذا كذب يهدف الى تضخيم الهجوم الضعيف". ونقلت الوكالة أيضا تعقيب من المصنع في طهران "نحن ننفي أن المصنع كان هدفا للهجوم وهو يعمل بصورة عادية.

هذا وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بعد الهجوم في ايران وقال "يوجد حاليا لدولة إسرائيل حرية عمل جوي أكبر- أيضا في ايران"مشيرا الى أنه حاليا لا توجد تعليمات للجبهة الداخلية".

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم الإسرائيي في ايران بدأ عندما هبط وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة. كما أن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي غالانت خلال الليل.