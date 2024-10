إسرائيل استهدفت بهجومها ضد طهران ضرب قدرات ايران لإنتاج الصواريخ الباليستية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم ضد ايران حقق كافة أهدافه"، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تمت مهاجمة 20 هدفا.

وهاجم الجيش الإسرائيلي منشآت لتصنيع الصواريخ وأنظمة اعتراض صواريخ ووسائل لإنتاج الصواريخ الباليستية أرض- أرض. وبسبب الضغوطات أمريكية تجنبت إسرائيل هجوم يؤدي الى تصعيد واسع، كما انها امتنعت مسبقا من استهداف منشآت النفط والمنشآت النووية. ووفقا لتقديرات إسرائيلية فإن هدف الهجوم الإسرائيلي في طهران كان تدمير قدرات انتاج الصواريخ أرض- أرض الإيرانية .

