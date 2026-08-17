نفق من قلنديا إلى إسرائيل؟ اعتقال فلسطيني بعد حفر فتحة قرب الجدار الفاصل

اعتقل مقاتلو حرس الحدود في منطقة القدس فلسطينياً يبلغ من العمر 36 عاماً من سكان قلنديا بعد مطاردة سيراً على الأقدام، وذلك بعد أن تم التعرف عليه أثناء حفره نفقاً بالقرب من جدار الفصل.

جاء الاعتقال في أعقاب مراقبة من قبل شرطة حرس الحدود في محيط القدس، التي رصدت عدة مشتبه بهم وهم يحفرون نفقًا بالقرب من مسار جدار الفصل في قلنديا. بعد التعرف عليهم، تم استدعاء مقاتلي حرس الحدود إلى المكان، وبدأوا بمطاردة المشتبه بهم سيرًا على الأقدام.

مع اقتراب القوات، بدأ المشتبه بهم بالفرار من المكان، وخلال المطاردة الراجلة أُطلقت أعيرة نارية في الهواء. في نهاية المطاردة، كما ذُكر، تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 36 عامًا كان متواجدًا في أراضي دولة إسرائيل بدون تصريح. بعد ذلك، قاد المشتبه به الجنود إلى الحفرة التي تم حفرها.

في تحقيق أولي ادعى المشتبه به أن نيتهم كانت حفر نفق يهدف إلى التسلل إلى داخل إسرائيل. في الحفرة تم العثور على أدوات حفر والعديد من الدلاء التي استخدمت حسب الشبهات لعمليات الحفر. بعد ذلك تم تحويل المشتبه به للتحقيق. ومن المتوقع إجراء اعتقالات إضافية لاحقاً.