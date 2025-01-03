إسرائيل: نتنياهو يطلب تأجيل جلسات محاكمته للأسبوعين الوشيكين

طلب بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأجيل جلسات محاكمته للأسبوعين الوشيكين، بعد توصيات طبية عقب عملية البروستاتا التي أجراها. ويأتي هذا الطلب بعد ثلاثة أيام من حضوره المثير للجدل في الكنيست، خلافا لنصيحة أطبائه. وينص الطلب، الذي أرسله محاميه عميت حداد، على أنه "بحسب وثائق الخروج، يجب على رئيس الوزراء أن يأخذ أسبوعين من الراحة في المنزل".

ووافق مكتب المدعي العام على ذلك "شريطة احترام التوصيات الطبية بالكامل" - مما يعني ضمنا أن نتنياهو يبقى فعليا في المنزل.

أثار هذا الشرط غضب الوزير شلومو كارهي، عضو الليكود: "النيابة العامة تحطم أرقاما قياسية من الغطرسة والتدخل السياسي تحت غطاء قانوني. إن محاولة تحويل التوصية الطبية إلى أداة سياسية ليست مجرد تجاوز للخط الأحمر - وهذا دليل آخر على محاولة القضاء تقويض قيادة اليمين".

وكان نتنياهو قد خرج من مستشفى هداسا، أمس الخميس، حيث خضع لعملية إزالة البروستاتا، الأحد المنصرم، وأشارت إدارة المستشفى إلى أن "حالته مستقرة وهو يتعافى بشكل مرضي من العملية، ولا تزال هناك حاجة إلى فترة نقاهة".

وفي حالة الموافقة على الطلب، فمن المتوقع أن يستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي شهادته في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي يتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وكان نتنياهو يعتزم في البداية زيارة واشنطن، لكن هذا الاحتمال تضاءل في الأيام الأخيرة.

وتجري المحاكمة حاليا ثلاث مرات أسبوعيا في غرفة آمنة بالمحكمة المركزية في تل أبيب. وأوصى الشاباك، أمس الخميس، بالإبقاء على جلسات الاستماع في هذه الغرفة المدرعة بدلا من العودة إلى محكمة القدس.