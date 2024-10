استعداد لهجوم؟ توثيق الحوثيين وهم يتدربون على اختطاف جنود إسرائيليين

نشرت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم (الأحد)، توثيقاً للتمرين الذي أجرته، والذي يتضمن صورة لعدد من السيناريوهات التي تتضمن اعتراض وإيقاف هجوم بحري للولايات المتحدة وإسرائيل من خلال تفعيل الألغام البحرية وصواريخ الطوربيد و القوارب المتفجرة.

بالإضافة إلى ذلك، عرض سيناريو لمهاجمة السفن التابعة للقوات الإسرائيلية بعد نجاحها في النزول إلى السواحل اليمنية من البحر، تدربوا على اعتراض ووقف هجوم بري للقوات الإسرائيلية والتدرب على إلقاء قذائف الهاون من مسيرة تجاه حوامات العدو.

https://x.com/i/web/status/1850586821182554258