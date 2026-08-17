أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال شاب من سكان يافا في العشرينيات من عمره، للاشتباه بضلوعه في أعمال تخريب وإلحاق أضرار بكنيسة القديس أنطونيوس في شارع يافِت بالمدينة.

وجاء الاعتقال بعد تلقي الشرطة، صباح أمس، بلاغًا بشأن تعرض الكنيسة لأعمال تخريب. ووصلت قوات من شرطة يافا وخبراء من وحدة الأدلة الجنائية إلى المكان، وبدأوا بجمع الأدلة والبحث عن المشتبه به.

وخلال معاينة الكنيسة، عثرت الشرطة على عدد من التماثيل ملقاة على الأرض وقد تعرضت للكسر، إلى جانب صلبان مكسورة وُجدت على المقاعد والأرضية بعد نزعها من أماكنها.

وبعد فتح التحقيق وتحليل الأدلة التي جُمعت من موقع الحادث، تمكن محققو شرطة يافا من تحديد هوية المشتبه به، قبل اعتقاله صباح اليوم.

ونُقل الشاب إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، فيما من المتوقع أن تقرر السلطات لاحقًا الإجراءات القانونية بحقه.