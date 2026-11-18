هزّت جريمة مروعة منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، بعدما لقي طفلان، يبلغان من العمر 7 و9 سنوات، مصرعهما إثر تعرضهما لاعتداء جسدي داخل منزل أسرتهما، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والدهما، وهو مذيع بإحدى القنوات الفضائية ومدرب لكمال الأجسام، للاشتباه في ارتكابه الجريمة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، بدأت الواقعة بخلاف بين الأب وطفليه، بعدما اتهمهما بسرقته، قبل أن يتطور النزاع إلى اعتداء جسدي عنيف انتهى بمقتلهما.

وأظهرت التحريات الأولية أن الأب، البالغ من العمر نحو 40 عاماً، اعتدى على الطفلين بالضرب، كما ارتطم رأسا الضحيتين بالحائط خلال الاعتداء، ما أدى إلى وفاتهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما. وأشارت المعاينة الأولية إلى وجود آثار إصابات بالغة على جسديهما.

وعقب تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبدأت التحقيقات التي قادت إلى الاشتباه بالأب، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من توقيفه واقتياده لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم باعتدائه على طفليه، مبرراً تصرفه بمحاولة تأديبهما، وفقاً للتقارير الإعلامية المحلية. وقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مواصلة الاستماع إلى الشهود والجيران وفحص الأدلة والتقارير الفنية لتحديد ملابسات الجريمة ودوافعها.

https://x.com/i/web/status/2122600622385995921 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي أعقاب انتشار تفاصيل الواقعة، أعلنت القناة الفضائية التي كان يعمل بها المذيع إنهاء التعاقد معه بصورة نهائية ووقف التعامل معه، معربة عن صدمتها من الحادث، ومؤكدة رفضها جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وأن حماية حقوقهم وسلامتهم مسؤولية لا تقبل التهاون أو التبرير.

وأثارت القضية صدمة واسعة، خصوصاً أن المذيع كان معروفاً بتقديم محتوى يتناول قضايا اجتماعية ونفسية وصحية، إلى جانب ظهوره مدرباً لكمال الأجسام، وارتباط صورته العامة بتقديم النصائح للشباب بشأن أسلوب الحياة والانضباط الشخصي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الجريمة، والوقوف على طبيعة الخلافات الأسرية التي سبقتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهم.