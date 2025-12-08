على شكل حبل مشنقة: دبوس "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين" الذي ارتداه بن غفير

وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" صباح اليوم (الاثنين) إلى جلسة نقاش حول عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين وهم يرتدون دبوس جديد على شكل حبل مشنقة.

بن غفير شرح جوهر الموضوع في لجنة الأمن القومي الآن في الكنيست: "جميعنا جئنا مع دبوس، وهذا الدبوس هو إحدى الخيارات التي من خلالها سينفذ قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. طبعاً هناك إمكانية بالمشنقة، وبالكرسي الكهربائي، وهناك أيضاً إمكانية بالتخدير. منذ أن تم نشر أن الأطباء لن يرغبوا في المساعدة في موضوع القانون، ومنذ ذلك الحين تلقيت 100 توجه من أطباء قالوا لي: إيتمار فقط قل لنا متى".

قال البروفيسور هاجاي ليفين، رئيس جمعية أطباء الصحة العامة في إسرائيل، في اللجنة: "نحن نعارض قانون عقوبة الإعدام". ردّ عليه الوزير بن غفير: "ما شأنك بهذا؟ ما شأنك بموت إرهابي؟" فأجاب البروفيسور: "سيُسبب صدمةً للعامة". لم يتردد الوزير بن غفير، بل تابع ردّه: "أليست صدمة العائلات التي قُتلت مهمة؟ من يُموّلك؟ سأسحب وظيفتك الآن". فردّ عليه: "هذا الاقتراح سيضرّ بالصحة العامة في إسرائيل".

عضو الكنيست جلعاد كَريف علّق على الشارات الجديدة لأعضاء "عوتسما يهوديت": "هذا تلاعب مقزز بشارات المخطوفين. هذا حملة ساخرة ودنيئة على حساب عائلات الثكلى. الحديث يدور عن قانون غير أخلاقي، غير دستوري، لن يجتاز اختبار المحكمة العليا، وحتى الشاباك لا يدعمه بشكل كامل".