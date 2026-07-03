مصر تعيد طرح تسليم سلاح حماس للقاهرة بدل نزع السلاح وسط جمود المفاوضات

كشفت مصادر نقلتها هيئة البث الرسمية "كان" أن مصر أعادت طرح مبادرة تقضي بأن يقوم حماس بتسليم أسلحته إلى القاهرة على شكل “وديعة”، بدلًا من تنفيذ عملية نزع سلاح كاملة ومباشرة.

وبحسب التقرير، تستضيف القاهرة في هذه الأيام محادثات مع وفد رفيع من الحركة في محاولة لدفعها نحو مرونة أكبر في ملف السلاح، الذي يُعد أحد أبرز العقبات في مسار التفاهمات المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة والانتقال إلى مراحل سياسية وأمنية لاحقة ضمن المقترحات الدولية.

ووفق مصدر مصري مطّلع، فإن الفكرة المطروحة ليست جديدة، بل أعيد إحياؤها بعد تعثر التقدم في المفاوضات، حيث تسعى القاهرة إلى تقديم صيغة وسط تتيح تجاوز مطلب نزع السلاح الكامل، مقابل ترتيبات تحفظها كأمانة لدى مصر.

وتأتي هذه التحركات في سياق محاولة دفع مسار خطة منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، في وقت تشير فيه التقديرات إلى استمرار حالة الجمود.

في المقابل، نقل المصدر ذاته أن حركة حماس لا تُبدي حتى الآن مؤشرات على تغيير موقفها، مع اتهامات بأنها تماطل وتؤخر التقدم في المفاوضات.