تواصل قوات الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث المكثفة عن الطفل يوفال كوغان البالغ من العمر 4 سنوات، بعد اختفائه أمس الجمعة خلال نزهة مع والده وشقيقتيه في منطقة الكثبان الرملية، وسط مخاوف عائلته من احتمال تعرضه للخطف.

ونشرت السلطات تسجيلًا من كاميرات المراقبة يُظهر آخر لحظات ظهور الطفل برفقة والده وشقيقاته قبل اختفائه.

وقالت والدة الطفل، دينا كوغان، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إنها تطالب بتوسيع عمليات البحث إلى نطاق أوسع، مشددة على أن الأمر "مسألة حياة أو موت"، ودعت إلى مشاركة مزيد من القوات والمتطوعين في عمليات التمشيط.

وأضافت أن ابنها اختفى منذ الساعة 12:30 ظهرًا، موضحة أن والده كان برفقته خلال نزهة في منطقة الكثبان مع شقيقتيه، قبل أن يبتعد الطفل لاستكشاف شجيرة قريبة، وبعد دقائق قليلة اختفى دون أن يُعثر عليه.

وأعربت الأم عن قلقها من احتمال وقوع حادثة خطف، مطالبة بإشراك قوات إضافية إلى جانب الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مؤكدة أن طفلها لا يعرف السباحة ويخاف من البحر، رغم مشاركة وحدات الشرطة البحرية في عمليات البحث.

من جهته، أصدر مفوض الشرطة الإسرائيلي تعليمات بتعزيز القوات المشاركة في عمليات البحث، بما في ذلك استدعاء متدربين من كلية الشرطة وقوات حرس الحدود، إضافة إلى مئات عناصر الشرطة والوحدات المختصة المنتشرة في المنطقة.

وتستمر عمليات البحث والتمشيط في محاولة لتحديد مكان الطفل وكشف ملابسات اختفائه.