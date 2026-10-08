رئيسة قسم الجريمة، لي عياش، نشرت الأربعاء تحقيق الشرطة حول أحداث 7 أكتوبر - بعد ثلاث سنوات من صباح المجزرة. ومن التفاصيل التي حصلت عليها i24NEWS، يتبين من بينها أنه في ذلك اليوم كان هناك 35 موقع إطلاق نار وشارك 1500 شرطي في القتال - بينما كان هناك في الوقت نفسه نقص في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

كما ذُكر، على الرغم من أن التحقيقات الشرطية بدأت في مرحلة متأخرة نسبياً، إلا أنها أُجريت بشكل معمّق واستمرت حوالي عام ونصف، كمهمة أمر بها المفوض العام للشرطة عند توليه المنصب. شمل الإجراء بأكمله العديد من الخلافات والمشاجرات - وشارك فيه أكثر من ألف شرطي. وتُظهر النتائج أنه خلال اليوم سُجلت 35 ساحة قتال مختلفة - حيث تم اكتشاف الأخيرة منها بناءً على شهادات المقاتلين في الميدان.

في إطار التحقيق المكثف، جُمِع أكثر من مئة ألف مادة مصورة ومكتوبة، وأُخذت حوالي 500 شهادة. بشكل عام، يشير التقرير النهائي إلى 800 استنتاجات و500 دروس مستفادة. الفرق التي حققت في ساحات القتال تألفت من رجال شرطة لم يقاتلوا فيها فعليًا، وكان مطلوبًا منهم التوقيع على اتفاقيات سرية وتضارب مصالح.

أحد الفصول الرئيسية في التحقيق يتناول الجهود البطولية لرجال الشرطة والمقاتلين. حوالي 1500 شرطي شاركوا في يوم القتال، ومعظمهم لم يكونوا في نوبة عمل، و58 منهم سقطوا في المعارك. وحدات خاصة، من بينها اليمام، اليمس، اليسام والغدعونيم (الوحدة 33)، عملت في عدد من الساحات ذات الأرقام الثنائية. كما عملوا في اثنتين منها على الأقل في اليوم التالي أيضًا.

قضية حساسة ومركزية ظهرت في إطار التحقيقات، والتي وصلت إلى حد صراع روايات بين قيادة الطاقم العليا، تعلقت بهوية من أعلن أمر الأمر العسكري "فرش فلشت" (وهو اسم لخطة انتشار عسكرية إسرائيلية مرتبطة بالتعامل مع سيناريوهات تهديد قادمة من قطاع غزة.). التحقيق يحدد بشكل قاطع أن قائد لواء الجنوب آنذاك، أمير كوهين، هو من أعلن الأمر في الساعة 06:41 صباحًا.

فارق أربع دقائق نشأ من لحظة إعطاء التعليمات وحتى تنفيذها، وذلك بسبب الإنذارات التي أجبرت طاقم مركز القيادة على النزول إلى الملجأ. مسؤول رفيع شارك في التحقيقات أوضح في حديث مع i24NEWS أن "هذا الفارق غير جوهري، والإعلان الذي تم دعمه بتسجيل فوري أنقذ أرواحًا في بعض الأماكن".

إلى جانب قصص البطولة، يكشف التحقيق عن فجوات، نقاط ضعف ونواقص، وأبرزها انعدام التنسيق بين أجهزة الأمن – الشرطة، الشاباك والجيش. يشير التحقيق إلى أنه حتى اليوم، بعد ثلاث سنوات من الأحداث، لا يوجد حل تكنولوجي يتيح القدرة على التواصل الفوري بين هذه الأجهزة الثلاثة. بناءً على ذلك، التوصية المركزية هي أن يقود مجلس الأمن القومي تحقيقًا مشتركًا من أجل ضمان استجابة سليمة وقدرة على التواصل في أحداث حقيقية مستقبلية.

الآن، مع انتهاء التحقيق، تبدأ مرحلة التنفيذ. نتائج التحقيق قُدِّمت بالفعل لعائلات القتلى، للمقاتلين وللشرطة، وفي المرحلة القادمة من المتوقع أن تُعرض لعامة الجمهور.