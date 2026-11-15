انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة متوقفة على كورنيش النسيم في مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قرب كراج السويداء ومعمل لتصنيع البطاريات. وأعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، فيما أفادت الجزيرة، من موقع التفجير، بأن القتيلين أب وابنته. وفي اليوم نفسه، أفادت مصادر محلية بإحراق مقام الشيخ عبد الله، أحد المقامات الدينية للموحّدين الدروز، بين بيت جن ومزرعتها على سفوح جبل الشيخ..

تفجير قرب كراج السويداء وتضارب في عدد المصابين

وقال سكان لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا دوي الانفجار قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وشاهدوا السيارة تحترق. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن السيارة كانت متوقفة منذ ساعات بعد الظهر، وأن الانفجار ألحق أضراراً بسيارات ومبانٍ مجاورة. وكانت تقارير أولية قد رجّحت أن يكون مصدر الانفجار محلّاً لتصنيع البطاريات، قبل أن تعلن قوى الأمن الداخلي أن عبوة زُرعت داخل السيارة.

وتباينت الحصائل المنشورة. فبينما أعلن الأمن الداخلي مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص واحد، أفاد التلفزيون السوري بمقتل اثنين وإصابة اثنين، وفق وكالة «أسوشيتد برس». ونقلت «سانا» عن مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة حصيلة بلغت وفاة شخص وإصابة ثلاثة، قالت المديرية إنهم نُقلوا إلى مشفى الراضي. وأخمدت فرق الدفاع المدني الحريق في موقع الانفجار.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول الموقع وفتحت تحقيقاً في ملابسات التفجير. ونقلت منصة «تأكّد» عن مصدر أمني أن الأجهزة المختصة بدأت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة. وحتى ظهر الأحد، بقيت هوية من زرع العبوة والهدف من التفجير من دون إعلان رسمي.

جرمانا شهدت تفجير حافلة ركاب في آب

وجاء تفجير كورنيش النسيم بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انفجار عبوة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب عند مفرق الروضة في جرمانا، في السادس من آب/أغسطس الماضي. وأسفر ذلك التفجير، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها مديرية الصحة، عن إصابة 14 شخصاً، بينهم ركاب ومارّة، وكانت ثلاث من الإصابات حرجة. ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان آنذاك إلى تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين.

وتقع جرمانا جنوب شرقي دمشق، وتضمّ تجمعات درزية ومسيحية كبيرة، كما استقبلت منذ عام 2012 نازحين من مناطق سورية عدة. وخلال سنوات الحرب، تعرّضت المدينة لسلسلة من التفجيرات، وحقّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ميدانياً في ستة تفجيرات بسيارات مفخخة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

إحراق مقام الشيخ عبد الله بعد توتر في حرفا

وفي ريف دمشق الغربي، نقل موقع «السويداء برس» عن سكان محليين أن مسلّحين من منطقة بيت جن أطلقوا الرصاص وقذائف صاروخية باتجاه مقام الشيخ عبد الله، ثم أضرموا النار فيه. وقال الموقع إن مقطعاً مصوراً يُظهر تصاعد الدخان، وإنه طابق معالم أحد مباني المقام الظاهرة في المقطع مع صور أرشيفية وخرائط. ولم تتوافر في الرواية المحلية معلومات عن إصابات بشرية.

وبحسب المصادر الأهلية التي نقل عنها الموقع، سبق الاعتداءَ خلافٌ في قرية حرفا مساء الجمعة، حين ردّد بعض المشاركين في موكب زفاف قادم من بيت جن هتافات طائفية، فاعترض شبان من حرفا الموكب واعتدوا على بعض المشاركين فيه. وقال سكان إن أعمال ترميم أُجريت في المقام بعد تفجيره في تموز/يوليو 2025. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قد أوردت في أحد ملاحق تقريرها معلومات عن تعرّض المقام لاعتداء في 20 تموز من ذلك العام..

. وفيما يتركّز التحقيق المعلن في جرمانا على تحديد من زرع العبوة والهدف منها، يطرح الاعتداء الثاني سؤالاً على حكومة أحمد الشرع بشأن التحقيق في رواية التحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عن إحراق المقام.