"الأردن يعتبر الجنوب السوري جزء من الأمن القومي الأردني"

على خلفية العمليات الأردنية في سوريا، قال المحلل السياسي عمر الرداد، إن "الأردن يولي اهتمامًا خاصًا لجنوب سوريا، معتبرًا إياه جزءًا من أمنه القومي". لمشاهدة مداخلته كاملة بالفيديو.

وفي تعليقه خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي عن المخاوف والتحركات الأردنية بخصوص التطورات في جنوب سوريا قال الرداد إن :" الأردن يمتلك حساباته الخاصة حيال جنوب سوريا، والذي يعتبره جزءا من أمنه القومي، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع درعا والدروز والمناطق والعشائر البدوية ، ويوجد تداخل فيما بين هذه المكونات".

وتابع الرداد :"أصبحت هذه المنطقة حاليا مصدر قلق على صعيد تهريب الأسلحة والمخدرات تجاه الأردن، ما دفع الأردن الى التحرك في هذه المنطقة، وربما كان هناك تنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، لا أمتلك معلومات دقيقة، لكن من المؤكد أن الأردن جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وداعش".

