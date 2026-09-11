المنظومة الأمنية في إسرائيل في حالة تأهب قصوى بعد انفجار المجمع تحت الأرضي في منطقة علي طاهر. المراسل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشاع أفاد الخميس، أن أحد الأسئلة التي لا تزال مطروحة حتى الآن هو ما إذا كانت إيران ستتدخل - وإذا كان الأمر كذلك، فمتى سيحدث ذلك.

مسؤول كبير جداً في الجيش الإسرائيلي قال في حديث مع i24NEWS: "لا يوجد سبب لإيران للتدخل فيما يحدث في لبنان. إذا تدخلت إيران وردت – ستتلقى بسرعة كبيرة رداً شديداً. سلاح الجو مستعد لعملية هجومية كبيرة جداً كرد مضاد".

تقدّر العديد من الجهات في إسرائيل حالياً أن إيران لن تتدخّل في هذه المرحلة، لذلك من الأفضل خفض مستوى التوتر، لأننا أقوى منهم بعدة أضعاف، نحن نعرف ما هي قدراتهم، وردّنا سيكون بالغ الأهمية، لذا ليس من المؤكد أنهم سيرغبون في إدخالنا إلى ساحة المعركة.

بالتوازي، المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أفاد أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هناك احتمالاً منخفضاً لرد إيراني على تدمير المجمع تحت الأرضي في منطقة علي طاهر، وذلك بعد التهديدات التي وُجهت لإيران بأنه سيكون هناك رد قاسٍ على أي إطلاق نار نحو الأراضي الإسرائيلية – بما في ذلك التهديد بضرب منشآت الطاقة المختلفة في أراضيهم.

أكد مصدر أمني في حديث مع i24NEWS أن "التقدير هو أن تدمير السلسلة الجبلية سيمر دون رد مباشر من جانب طهران، ليس فقط بسبب التحذيرات الإسرائيلية بشأن رد كبير، بل أساساً لأن إيران غير معنية بالدخول في مواجهة حول هذا الحدث. في إسرائيل، كما ذكر، لا يزالون في حالة تأهب لأي سيناريو، وبحسب المصدر، إذا هاجمت إيران - فلن يكون ذلك بسبب علي طهار."

تدمير التلة ورد فعل إيراني محتمل قد يؤثران بالطبع على الحملة الأمريكية ضد طهران. في إسرائيل يوضحون في هذا السياق أن واشنطن لم تكن متورطة في قرار تدمير النطاق. وشدد المصدر"ليس لهم علاقة بهذه القصة. الحديث هنا عن نشاطنا نحن. إذا كانت هناك تداعيات، فليس بسبب النشاط بل بسبب جنونهم".

وفي هذا السياق، سألنا في وقت سابق من هذا المساء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إذا كانوا يتوقعون التدخل في قرار إسرائيلي بتدمير الجبل. فأجاب لـi24NEWS: "أسلحة حزب الله جلبت إلى لبنان فقط المعاناة والدمار. حزب الله لا يزال العقبة أمام السلام. ندعو حكومة لبنان إلى وضع خطة لنزع السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، كما تم تحديده في الإطار الثلاثي، والإطار الثلاثي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، والمحادثات الدبلوماسية مستمرة يومياً". الرسالة الأمريكية واضحة - حزب الله هو المسؤول عن الوضع، ولا يعبرون عن معارضة علنية ولا يتدخلون في القرار الإسرائيلي.