شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيداً جديداً في هجمات المستوطنين، شمل إحراق ممتلكات فلسطينية ومهاجمة منازل وقطع إمدادات المياه وإلحاق أضرار بمركبات المواطنين، في وقت تكشف فيه بيانات إسرائيلية عن ارتفاع حاد في معدلات العنف الاستيطاني، وتتصاعد الخلافات داخل المؤسسة الأمنية بشأن سبل احتواء الظاهرة ومحاسبة المتورطين فيها.

ففي بلدة صوريف شمال الخليل، أضرم عشرات المستوطنين النار في كراج لبيع المركبات خلال ساعات فجر الأحد، ما أدى إلى احتراق نحو 30 سيارة وإلحاق أضرار مادية واسعة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي منطقة رام الله، أصيب فلسطينيان خلال هجوم نفذه مستوطنون، في قرية خربثا بني حارث غرب المدينة. وفي قرية أم صفا شمال شرق رام الله، هاجم مستوطنون منزلا، وأشعلوا النار في محيطه وحاولوا اقتحامه والاعتداء على الموجودين داخله. كما منعوا أبناء العائلة من الوصول إلى المنزل واعتدوا عليهم بالضرب.

وفي منطقة نابلس، هاجم مستوطنون منازل فلسطينية في منطقة جبل قوزا ببلدة بيتا جنوب المدينة، ورشقوها بالحجارة، فيما أقدم آخرون على زرع مسامير وأدوات حادة على الطريق الواصل بين منطقة المساكن وبلدة عصيرة الشمالية، ما تسبب بإعطاب إطارات عدد من مركبات المواطنين.

كما قطع مستوطنون خطوط المياه التي تغذي ثلاثة منازل في المنطقة الغربية من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وفق ما أفاد به رئيس البلدية محمد عازم. وأوضح أن ثلاثة منازل لا تزال محاصرة منذ أيام، بعد إغلاق الطريق المؤدي إليها، في محاولة للضغط على أصحابها لإخلائها، على غرار ما تعرضت له عائلات في منطقتي المسعودية وقصرة وجالود جنوب نابلس.

وامتدت التحركات الاستيطانية إلى الأغوار الشمالية، حيث نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في تجمعي الحمة والرأس الأحمر، في ظل استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة.

بالتوازي مع هذه الهجمات، تكشف بيانات متراكمة عن ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ سجلت 675 حادثة خلال عام 2024، و845 حادثة في عام 2025، فيما تجاوز العدد 1200 حادثة منذ بداية عام 2026، بزيادة تقارب 78% خلال عامين.

وتظهر البيانات الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة 149 آخرين خلال عام 2024، فيما قتل أربعة وأصيب 200 خلال عام 2025. أما منذ بداية العام الجاري، فقد قتل سبعة فلسطينيين وأصيب 260 آخرون.

وبالمقارنة مع عام 2025، ارتفع عدد المصابين خلال العام الجاري بنحو 30%، وعدد القتلى بنسبة 75%، فيما ارتفع عدد المصابين مقارنة بعام 2024 بنحو 74%.

وحذرت مصادر إسرائيلية من أن اتساع نطاق هذه الهجمات لا يقتصر تأثيره على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل يمتد إلى المصالح الإسرائيلية، لا سيما شرعية المستوطنات ومكانة إسرائيل الدولية، مشيرة إلى أن تصاعد الجرائم القومية يفاقم الانتقادات الدولية ويوفر مبررات إضافية للتحركات السياسية المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل وأطراف مرتبطة بالمشروع الاستيطاني.

واعتبرت المصادر أن استمرار هذه الهجمات، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني والتغييرات السياسية والتخطيطية خلال السنوات الأخيرة، يخلق أضراراً استراتيجية لإسرائيل، ويضعف قدرتها على الدفاع عن شرعية الاستيطان أمام المجتمع الدولي.

خلاف داخل المؤسسة الأمنية

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خلاف بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على خلفية رفض الأخير طلباً بإعادة فرض الاعتقال الإداري على مستوطنين يشتبه في تورطهم بهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب الهيئة، طرح زامير خلال مشاورات أمنية عقدت الخميس الماضي ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تصاعد هجمات المستوطنين، من بينها إعادة استخدام الاعتقال الإداري وإصدار أوامر تقييدية بحق المشتبه بتورطهم في هذه الاعتداءات، إلا أن كاتس رفض المقترح.

وأشارت الهيئة إلى أن أوامر اعتقال إداري بحق مستوطنين لا تزال مطروحة لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بانتظار الموافقة عليها، في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الهجمات قبل وقوعها.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نحو 70 مستوطناً يشتبه في ضلوعهم بهجمات إرهابية اعتقلوا خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تقرر المحاكم الإسرائيلية الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه لوائح اتهام إليهم.

وكان كاتس ألغى، عقب توليه منصب وزير الأمن أواخر عام 2024، العمل بأوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، وأكد في مناسبات عدة رفضه إخضاعهم لهذا الإجراء، كما امتنع عن وصف هجماتهم بأنها أعمال إرهابية، رغم استمرار تطبيق الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين، بمن فيهم مواطنون عرب داخل إسرائيل.

وبرر كاتس موقفه بأن الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة أو تمثيل قانوني أو حقوق إجرائية كاملة، معتبراً أن هذه الإجراءات لا ينبغي تطبيقها على المستوطنين، في حين أقر بإمكانية استخدامها بحق فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

كما يسعى كاتس إلى نقل مسؤولية التعامل مع عنف المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبراً أن الجيش غير قادر على معالجة هذه الظاهرة، في موقف يتعارض مع شهادات وتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية ودولية تحدثت عن حالات مشاركة جنود في الاعتداءات، أو توفير الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ الهجمات وانسحابهم من مواقعها.

مواجهة تتجاوز الاعتقالات

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بارتفاع عدد الاعتداءات، وإنما أيضاً بصعوبة ملاحقة منفذيها وتفكيك المجموعات المنظمة التي تقف وراء بعضها. ووفقاً لمصادر إسرائيلية فإن عدداً من الهجمات يجري التخطيط له مسبقاً بمشاركة مجموعات تضم عشرات المستوطنين، وليس باعتبارها حوادث فردية أو تصرفات معزولة.

وتلفت المصادر إلى أن جهات إنفاذ القانون تواجه صعوبات في جمع الأدلة وإتمام الإجراءات القضائية، في ظل معرفة المشتبه بهم بأساليب التحقيق وتلقيهم استشارات قانونية، الأمر الذي يساهم في استمرار الإفلات من العقاب.

كما أشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 200 مستوطن مشتبه بهم خلال العام الجاري، وأفرجت عن معظمهم، فيما قدمت لوائح اتهام بحق أكثر من 70 شخصاً، دون أن يؤدي ذلك إلى احتواء الظاهرة.

وخلصت المصادر إلى أن مواجهة التصعيد تتطلب جهداً استخباراتياً أكثر فاعلية لتحديد المجموعات الاستيطانية المتورطة في الهجمات وتعطيل نشاطها قبل تنفيذ الاعتداءات، في وقت لا يزال فيه الخلاف السياسي والأمني بشأن استخدام أدوات الاعتقال والملاحقة القضائية يشكل عقبة أمام بلورة سياسة إسرائيلية واضحة للتعامل مع عنف المستوطنين.