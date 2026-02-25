رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم (الأربعاء) في زيارة دبلوماسية رسمية وتاريخية أخرى، بعد ما يقرب من عقد من زيارته السابقة لإسرائيل عام 2017 وزيارة نتنياهو المماثلة للهند.

وقد حافظ الزعيمان على علاقة شخصية وثيقة لسنوات، وتؤكد القدس أن هذه الصداقة تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وكان في استقبال مودي حفل استقبال بهيج في مطار بن غوريون، حيث استقبله نتنياهو وزوجته سارة، على أن يُعقد لقاء شخصي بينهما.

في وقت لاحق من اليوم ستقام مراسم استقبال رسمية في مبنى الكنيست، بما في ذلك خطابات في الجلسة العامة، وبعدها سيشارك الاثنان في فعالية ابتكار في فندق والدورف أستوريا في القدس. وفي المساء سيستضيف نتنياهو مودي على عشاء رسمي.

غدًا سيزور القادة متحف ياد فاشيم، وبعد ذلك سيعقدون اجتماعًا موسعًا في فندق كينغ ديفيد. في ذروة الاجتماع، من المتوقع أن يوقع الاثنان على سلسلة من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية - وبعد ذلك سيدلون بتصريحات مشتركة لوسائل الإعلام.

في صميم الزيارة سيقف التعاون الأمني، الذي بدأ بالفعل في عام 1999 على خلفية الحرب بين الهند وباكستان وتعمق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة على خلفية التوتر المستمر في جنوب آسيا.

إلى جانب ذلك، ستتم مناقشة أيضًا التعاون في مجالات الكوانتوم، الذكاء الاصطناعي، السايبر، "مكافحة الإرهاب" والأمن القومي، وكذلك تعزيز اتفاقية تجارة حرة جديدة.