إسرائيل: إصابة خطيرة لمدعٍ عام خلال تدخل أمني في بئر السبع

هزّت إسرائيل قضية عنفٍ من قبل الشرطة، إثر اعتقال ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في بئر السبع، بعد شكوى تتعلق بالضوضاء. ومن بين المعتقلين مدّعٍ عام من مكتب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية، وطبيب من مستشفى سوروكا، وممرض يعمل في مصحة نفسية.

بحسب محاميهم، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي أثناء عشاء عائلي في منزل العائلة، بينما كان الأطفال نائمين في غرفة مجاورة. وحوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، وصل جارٌ، وهو ضابط شرطة، برفقة ضابطين آخرين بملابس مدنية، إثر شكوى تتعلق بالضوضاء. ويدّعي أقارب المشتبه بهم أن ضباط الشرطة دخلوا المنزل دون إذن أو تصريح.

ويزعم محامو المشتبه بهم أن العائلة حاولت إخراج ضباط الشرطة من المنزل، وأن مكالمة هاتفية إلى مركز الشرطة أدت إلى قيام أحد الموظفين بإخبار صاحب المنزل قائلاً: "لا تدعهم يدخلون المنزل".

أكد المدعي العام الموقوف أنه تعرض بعد ذلك للضرب المبرح من قبل رجال الشرطة. وهو يعاني من كسر في الأنف يستدعي عملية جراحية بالإضافة إلى إصابات في الكليتين، ويتهم العناصر الأمنية بأنهم أجبروه على الاستلقاء على الأرض قبل أن ينهالوا عليه بالضرب ويدوسوا على رأسه. ووفقًا لشهادته، قال له أحد رجال الشرطة لاحقًا: "لقد صنعوا لك وجهًا جميلًا."

تقدم الشرطة الإسرائيلية رواية مختلفة جذريًا للأحداث. ووفقًا للسلطات، فإن سكان المنزل رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة واعتدوا عليهم جسديًا. كما تم نقل شرطيين اثنين إلى المستشفى، أحدهما أصيب بكسر في اليد.

تم إطلاق سراح المشتبه بهم الثلاثة يوم الثلاثاء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. أصبحت القضية الآن محور تحقيق من قبل الوحدة الإسرائيلية المختصة بالتحقيقات ضد أفراد الشرطة (ماحاش)، فيما من المقرر ستعقد جلسة قضائية جديدة يوم الأحد.