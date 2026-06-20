عاد اسم الطفل السوري حمزة الخطيب، الذي يُعد أول قاصر قُتل مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، إلى واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد استخدام اسمه في تطبيق حكومي للخدمات المدنية الإلكترونية.

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وأطلقت وزارة الداخلية تطبيق “الشؤون المدنية” بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية بشكل إلكتروني، حيث جرى استخدام اسم حمزة الخطيب واسمَي والديه كأمثلة افتراضية ضمن شرح كيفية تعبئة البيانات الشخصية في النظام.

وأثار هذا الاستخدام تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية، حيث اعتبره عدد من المستخدمين لفتة رمزية تحمل دلالات إنسانية، فيما رأى آخرون أنها تُعيد التذكير بواحدة من أبرز القضايا المرتبطة ببدايات الأزمة السورية.

ويُذكر أن حمزة الخطيب كان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما قُتل عام 2011، في حادثة تحولت لاحقاً إلى رمز بارز في الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك.