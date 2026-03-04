إيران تحاول اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين في الإمارات… كيف تم إحباط الهجمات؟

كشف مصدر أمني إسرائيلي للقناة الاسرائيلية 12، مساء الثلاثاء، أن إيران حاولت تنفيذ عمليتين لاستهداف وإغتيال دبلوماسيين إسرائيليين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المصدر أن هذه المحاولات لم تكن تهديدات نظرية، بل استهدفت طاقمًا محددًا من الدبلوماسيين بشكل مباشر، ووُصفت بأنها كانت محاولة "تصيد" حقيقية.

على خلفية ذلك، قررت أجهزة الأمن الإسرائيلية نقل بعض أفراد الطاقم غير الضروريين فورًا من الإمارات ضمن عملية عسكرية سرية لإنقاذهم وحماية حياتهم.

ويقدر المسؤولون في الإمارات أن آلاف الإسرائيليين يتواجدون في الدولة، بينهم سياح ومقيمون بالإضافة إلى مواطنين مزدوجي الجنسية، وقد أُلغيت بعض الرحلات الجوية خوفًا من تصعيد محتمل.